«Родина» выдвинула журналиста Антонова на довыборы

Новосибирский областной избирком принял документы «Родины» о выдвижении журналиста Константина Антонова на дополнительные выборы в заксобрание по 21-му округу в Новосибирске.

Постановление избирательной комиссии Новосибирской области о списке кандидатов в депутаты заксобрания, выдвинутом новосибирским отделением партии «Родина» по округу № 21, датируется 12 июля. В нем говорится в том числе о заявлении «Антонова К.А. о согласии баллотироваться». Речь идет о журналисте, руководителе новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константине Антонове. Ранее «КС» неоднократно писал о его выдвижении от «Родины».

Кроме того, 12 июля статус выдвинутого кандидата на этой территории облизбирком присвоил 31-летнему заместителю директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеславу Мельникову. Он баллотируется от партии «Ветеранов России».

Довыборы в законодательное собрание Новосибирской области (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры. Как сообщал «КС», на округе № 21 выдвинутся президент АО «Трансервис» Александр Бойко — от «Единой России». От КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов.

От ЛДПР идет на выборы один из представителей руководства некоммерческой спортивной организации Илья Кононыхин. От «Справедливой России» — член «ЖКХ-контроль», член общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председатель товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежда Ланцова.

Помимо Мельникова, в избиркоме уже получили статус выдвинутых кандидатов на довыборы в ЗС руководитель новосибирского штаба Навального Сергей Бойко и инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин («Коммунисты России»). Бойко и Куршину нужно собрать не меньше 1800 подписей, чтобы претендовать на регистрацию в качестве кандидатов.

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