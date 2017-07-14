Прирастать Сибирью

Бюджетный перевозчик «Победа» стал точкой роста пассажиропотока для группы «Аэрофлот» по итогам 2016 года. Об этом в рамках годового собрания акционеров группы сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев. Прирост отмечается по всем регионам присутствия авиакомпании, в том числе в Сибири: так, в СФО «Победа» в 2016 году перевезла на 51,5 тыс. больше пассажиров, чем в 2015-м, а в этом году к тому же добавились два новых рейса.

Авиакомпания «Победа» по итогам 2016 года в Сибирском федеральном округе перевезла на 51,5 тыс. пассажиров больше, чем в 2015 году. Наибольший трафик зафиксирован на направлении Новосибирск–Екатеринбург: по итогам прошлого года на линии было перевезено 68 тыс. пассажиров. В целом, по данным компании, в этом году эта цифра выросла до 98,6 тыс. сибиряков.

Отметим, что в 2017 году авиакомпания запустила два новых рейса — Красноярск–Москва и Новосибирск–Москва. Сейчас на долю сибирских аэропортов в структуре «Победы» приходится около 5%, подчеркивают в компании. Ряд рейсов из Новосибирска в этом году также запустила S7, среди них — в Горно-Алтайск, Ростов-на-Дону, Тюмень и другие города.

Ранее S7 анонсировала, что до конца 2017 года в рамках развития программы региональных перевозок по договору аренды с лизинговой компанией GE Capital Aviation Services (GECAS) в парк воздушных судов S7 поступят еще 16 самолетов Embraer 170-LR, из них семь лайнеров будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево.

Авиакомпания «Победа» до конца текущего года также планирует получить четыре самолета Boeing 737-800, в 2018 году — еще восемь лайнеров данного типа. Первая поставка ожидается в октябре, затем двух самолетов в ноябре и одного — в декабре. По словам генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова, в 2018 году перевозчик ожидает поставку восьми самолетов, и еще шести воздушных судов — в 2019 году. На данный момент в парке «Победы» — 12 самолетов Boeing 737-800.

Напомним, что лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот», базируется в московском аэропорту Внуково. В прошлом году перевезла в общей сложности 4,3 млн пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.

В 2016 году «Аэрофлот» занял 42,3% рынка гражданской авиации России по пассажиропотоку, улучшив результат 2015 года на 5,6 п.п. «Особую роль как фактор роста сыграла именно авиакомпания «Победа», которая по ряду показателей стала чемпионом мира среди лоукостеров», — подчеркивает генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Выручка группы «Аэрофлот» по МФСО за минувший год увеличилась на 19,4% и составила 495,9 млрд рублей. Впервые с 2013 года получена чистая прибыль в размере 38,8 млрд рублей.

«Несмотря на падение российского рынка пассажирских авиаперевозок на 4,1%, в сравнении с 2015 годом совокупный пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос на 10,3% и достиг 43,4 млн пассажиров (из них непосредственно «Аэрофлота» — вырос на 11%, до 29 млн человек)», — добавил в рамках общего годового собрания акционеров «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Согласно стратегии группы на период 2018–2022 гг., на собрании акционеров был также cделан вывод о наличии предпосылок для вхождения «Аэрофлота» в Топ-5 европейских и Топ-20 мировых авиагрупп к 2025 году. Стоит отметить, что к более высоким показателям стремятся практически все ведущие российские перевозчики. Так, «ЮТэйр» уверенно вошла в тройку самых пунктуальных российских перевозчиков по версии Росавиации. В июне текущего года на церемонии награждения лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax S7 вошла в сотню лучших авиакомпаний, а «Аэрофлот» в шестой раз признан «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы».

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