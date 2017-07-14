Впервые за посткризисный период объемы кредитования малого и среднего бизнеса стали расти. Все больше компаний привлекают внешние деньги как на поддержание текущей деятельности, так и на развитие. Предприниматели отмечают, что займы стали доступнее из-за планомерного снижения ставок и более лояльного отношения банков. Подробнее о драйверах восстановления сегмента — в материале «КС».

Кредитный рынок постепенно оправился от «черного вторника», когда из-за обвального падения курса рубля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 6,5 пункта — до 17%. Планомерное снижение стоимости заемных средств увеличило спрос на финансирование у малого бизнеса. Из-за более выгодных банковских условий все больше предпринимателей предпочитают обращаться в банк, а не расширяются на свои деньги или на средства альтернативных источников. По статистике Банка России, с начала этого года и до 1 мая субъектам МСП было выдано кредитов на 1,79 трлн руб. Новосибирские компании отмечают, что получить кредит сейчас стало намного проще, как с точки зрения стоимости денег и готовности банков к финансированию проектов, так и с точки зрения затрат сил и времени на оформление документов. Многие процедуры перешли в онлайн-режим.

Ведущий аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман считает, что переломным от кризисного падения к осторожному росту в данном сегменте стал прошлый год. «В целом 2016 год завершился снижением объемов кредитования МСБ на 3%, по данным аналитического агентства «Эксперт РА», — приводит цифры эксперт. — Но ведь еще годом ранее оно составляло 28%. А уже в IV квартале 2016-го показатель вышел в небольшой рост, и размер кредитного портфеля МСБ поднялся на 2,3% к предыдущему кварталу», — говорит он.

Аналитик называет сразу несколько факторов, способствующих замедлению снижения объемов кредитования МСБ и постепенному восстановлению спроса в данном сегменте. Среди них — снижение инфляции до 4,1% и замедление падения реальных доходов населения до 1,8% в январе-мае текущего года, а также уменьшение ключевой ставки ЦБ до 9%, что удешевляет и коммерческое кредитование.

Диалог наладился

В кризис предприниматели опасались обременять свой бизнес дополнительными кредитами, осматриваясь и выжидая. Сегодня, как отмечают эксперты, конъюнктура на рынке значительно спокойнее, чем год или два назад. Стабилизация экономической ситуации и снижение ключевой ставки позволили большинству банков активизировать кредитование малого бизнеса. В сторону небольших компаний повернулись крупнейшие банки страны. В 2016 году игроки из топ-30 повысили объем выдачи кредитов сегменту МСБ на 19%, и их доля на рынке достигла 56,8%. Для сравнения: годом ранее она составляла 46,5%.

Вслед за снижением ключевой ставки многие банки также стали улучшать условия кредитования. «С середины прошлого года мы видим оживление со стороны клиентов на рынке кредитования, — говорит директор по массовому бизнесу Новосибирского филиала Альфа-Банка Максим Куракулов. — До этого все настороженно относились друг к другу: клиенты не очень хотели финансироваться, а банки не хотели выдавать кредиты. Затем все адаптировались к текущей ситуации, сейчас мы видим устойчивый тренд на увеличение интереса со стороны клиентов. В конце прошлого года мы снизили ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 пункта, и сейчас у нас одна из самых привлекательных ставок на рынке — от 12,5%», — делится он.

Крупные структуры, по мнению экспертов, имеют больше возможностей для финансирования МСБ за счет диверсификации рисков, снижения себестоимости кредитования. Неудивительно, что за последнее время лидеры рынка разработали новые продукты, упрощающие доступ небольших компаний к финансированию.

Предложение, от которого сложно отказаться

Альфа-Банк, например, предлагает своим клиентам предодобренный экспресс-овердрафт. Это совершенно новая технология работы с юридическими лицами, которая построена на автоматизированном процессе. Система ежемесячно проводит анализ действующей клиентской базы, автоматически рассчитывает лимит и формирует предложение. Основными критериями выбора являются длительность обслуживания в банке, качество оборотов по счету и кредитной истории клиента. По итогам анализа сотрудники банка сами звонят предпринимателям и предлагают экспресс-овердрафт на определенную системой сумму на развитие бизнеса.

Директор компании «Матрас Комплект» Максим Моисеев до недавнего времени не имел опыта кредитования бизнеса. «Объемы растут, приходят новые клиенты, постоянные клиенты требуют большего ассортимента, по оборотке стали немного «выдыхаться», — вспоминает Максим Моисеев. — В это время поступило предложение от Альфа-Банка по ускоренному получению овердрафта, причем оценку рисков банк проводил, не привлекая меня, что очень удобно. Это и стало решающим. Все, что от меня потребовалось — встретиться с менеджером, подписать договоры. В течение трех дней мне открыли овердрафт», — делится опытом предприниматель. Компания Моисеева производит комплектующие для матрасов, мягкой мебели, а также шьет подушки, одеяла и постельное белье. «Заем помог увеличить объемы, появились дополнительные оборотные средства, что привело к увеличению прибыли, дало возможность расшириться, — рассказывает он о результатах. — Сумма кредита составила немногим более 600 тыс. рублей, а оборотка увеличилась за счет этих средств на 1,2–1,5 млн рублей. Доходность выросла на 100–150 тысяч», — доволен он. Кредит обходится компании в 220 рублей в день. По мнению Максима Моисеева, привлечение заемных средств вполне удобно, но только при условии, если все правильно рассчитано, и направление для инвестиций является рабочим и прибыльным.

Директор ООО «Арт-Принт» Наталья Гурова пользовалась разными кредитными продуктами, но признается, что для ее компании, производящей упаковочный материал для пищевых продуктов, также оптимальным оказался овердрафт в Альфа-Банке. По мнению собеседника «КС», он позволяет распоряжаться деньгами, как удобно бизнесу. «Когда у нас не сезон — мы не пользуемся деньгами, соответственно, не платим проценты, не увеличиваем свои затраты, но в сезон в любой момент выбираем всю сумму овердрафта, закупаем сырье, — делится опытом предприниматель. — Бывают периоды, когда закупаем материалы, цены за которые выражается в валюте, и если курс валют снижается, то мы начинаем в срочном порядке проплачивать их. Это позволяет нам экономить и тем самым улучшать свои финансовые показатели», — заключает она. Наталья Гурова отмечает, что Альфа-Банк ощутимо помогает в оформлении документов. «Кредитные инспекторы заполняют много форм за предприятия, мы только проверяем и подписываем. В общем, содействуют в получении кредитов, что очень подкупает», — рассказывает предприниматель.

Способ ускориться

Весомый аргумент в пользу привлечения заемных средств — появление на рынке беззалоговых и нецелевых кредитов для малого бизнеса. Значение таких кредитов для мелких фирм переоценить сложно, поскольку у предпринимателей, как правило, возникают сложности с залогом. Активы некрупных компаний нередко сложно оценить банкам, да и потенциальные клиенты крайне неохотно отдают в залог имущество. В Альфа-Банке, например, существует кредит «Партнер», который позволяет предпринимателю без каких-либо залогов получить заем до 6 млн рублей. Причем деньги эти нецелевые, направленные на развитие бизнеса, а не на конкретное вложение. В результате если бизнесу нужно срочно перевести заемные средства на другие направления развития, он может сделать это без длительных согласований с банком.

Директор ООО «Технология Чистоты-Новосибирск» Павел Мосин считает, что кредит «Партнер» для его компании, занимающейся оптовой продажей чистящих средств и оборудования, нужен для поддержания стабильности деятельности. «Кредитные средства — ощутимая поддержка, которая позволяет нам избежать некоторых рисков, в том числе в расчетах между контрагентами, — рассказывает Мосин. — О расширении каком-то вряд ли можно говорить, но то, что заемные средства позволяют чувствовать себя более уверенно, несомненно. На мой взгляд, привлекать кредиты вполне оправдано, потому что это поддержка для тех компаний, чей оборот не слишком велик. Пока мы не можем создавать резервы, за счет банковской поддержки работать проще», — резюмирует он.

Большой объем свободных средств сегодня нужен тем предпринимателям, которые участвуют в торгах, в аукционах, в конкурсах на получение госзаказа. И для участия в конкурсных процедурах, и для заключения договора в случае победы с предпринимателя чаще всего требуют обеспечение.

Финансовый директор ООО «Дом Спорта» Алексей Лозовой активно пользуется таким инструментом, как банковская гарантия, оформляя их раз в два месяца. Суть продукта заключается в том, что банк выступает гарантом соблюдения условий сделки. Такой продукт уже в ближайшие месяцы появится в Альфа-Банке, чего предприниматель с нетерпением ожидает. Пока же он реструктурировал ранее взятый кредит под более выгодный процент. «Мы оформляли кредит в конце лета 2014 года, тогда были такие же ставки, как и сейчас. Недавно реструктурировали кредит, который взяли сразу после кризиса под 21% годовых, переоформили его под 15%», — говорит он.

Самое время, но с умом

Эксперты полагают, что стабилизация экономической ситуации, которая наблюдается в стране сегодня, является благоприятным временем для развития и расширения малого бизнеса. Если исходить из понимания, что бизнес — это прежде всего инвестиции, то не стоит опасаться кредитов, главное, все правильно рассчитать. Председатель союза предпринимателей Калининского района Новосибирска, генеральный директор ГК «Отелит Development» Евгений Бурденюк называет кредиты «вполне здравым и полезным инструментом», если брать их «с умом». «У меня более чем 12-летняя история кредитования, свыше 60 полученных и погашенных кредитов, — вспоминает предприниматель. — На мой взгляд, кредитование — это плечо. Если ты уверен в своем бизнес-процессе или идее и хочешь достичь результата, то кредитование позволяет этот процесс ускорить. Если ограничиваться собственными средствами, то другие бизнесы могут заполнить свободные ниши», — высказывает он мнение.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ольга Дронова, исполнительный директор Гарантийного фонда Новосибирской области:

— Наблюдаете ли вы рост активности представителей малого и среднего бизнеса в 2017 году с точки зрения подачи заявок на получение финансирования?

— Предприниматели по-прежнему активно обращаются за поручительством Фонда по кредитам для бизнеса, однако в сравнении с 2016 годом количество выданных поручительств хотя и незначительно, но уменьшилось. Сумма же выданных поручительств, наоборот, показывает прирост. За I квартал 2017 года Фондом было выдано 71 поручительство, сумма выданных поручительств составила 659,1 млн рублей, сумма средств, привлеченных в экономику области, составила 1471,1 млн рублей. По отношению к показателям аналогичного периода 2016 года прирост по сумме поручительств — 59,9% по сумме средств, привлеченных в экономику Новосибирской области, — 55,8%.

— Претерпели ли изменения условия получения финансирования от Фонда для предприятий малого и среднего бизнеса в текущем году?

— В 2017 году увеличился максимальный лимит поручительств Гарантийного фонда НСО. На сегодня мы можем поручиться до 100 млн рублей, на группу связанных компаний — до 150 млн рублей. Еще одно важное изменение коснулось условий предоставления поручительств Фонда по банковской гарантии, для обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов по Федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. По таким сделкам поручительство Фонда предоставляется до 70%, без твердого обеспечения, с обязательным предоставлением поручительства собственников бизнеса, на всю сумму обязательств.

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