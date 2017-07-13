Банк ВТБ предоставил ООО «Импульс» кредит в сумме 250 млн рублей на реализацию проекта по обустройству оптово-розничного комплекса по реализации продовольственной продукции «Фудсиб».

Создание комплекса «Фудсиб» позволит Новосибирску стать крупнейшим в регионе плодовоовощным хабом, откуда продукция будет поставляться в другие регионы Сибири. На реализацию этого проекта дополнительно привлечено 250 млн рублей от банка ВТБ. Средства предоставлены на срок 5 лет.

«Создание крытого, оборудованного холодильными складами плодовоовощного комплекса имеет для Новосибирска большое социальное значение. Для банка ВТБ это уже не первый пример такого рода сотрудничества в нашем городе: мы в очередной раз подтверждаем готовность участвовать в значимых для Новосибирской области инвестиционных проектах, плотно взаимодействуем с правительством региона и на постоянной основе отслеживаем новые инициативы бизнеса, способствующие развитию экономики НСО. Проект «Фудсиб» позволит новосибирцам получать свежую плодовоовощную продукцию круглый год. В дальнейших наших планах – расширение сотрудничества с компанией «Импульс» в сфере внешнеэкономических отношений, тем более что «Импульс» стал соучредителем Торгового Дома «Узагроэкспорт — Сибирь», где 50% акций принадлежит правительству Узбекистана», — отметил руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.

«Новосибирская область потребляет более 300 тысяч тонн плодовоовощной продукции из Узбекистана ежегодно. После реализации проекта мы рассчитываем, что этот объем будет увеличен на четверть. Помимо узбекских овощей и фруктов мы планируем размещать на своих площадях агропродукцию из других республик вывшего СНГ, Турции и Китая, а также мясо-молочные и другие продукты региональных производителей, включая фермеров», — прокомментировал генеральный директор ООО «Импульс» Эдуард Рязанцев.

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