Под Новосибирском на базе отдыха произошел серьезный пожар

В Ордынском районе Новосибирской области загорелась база отдыха. В частности, огонь охватил корпус, в котором находились дети, сообщает «АСТ-54».

На базе отдыха «Оазис», которая находится недалеко от села Абрашино Ордынского района Новосибирской области, произошел пожар, сообщили очевидцы «АСТ-54». В корпусе, загоревшемся в 5 часов утра, находились дети. Все они эвакуированы сотрудниками базы отдыха. Сообщается, что корпус выгорел полностью до прибытия пожарных.

Сейчас причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС, но предполагается, что пожар случился из-за неисправной проводки, которую накануне должен был осмотреть электрик турбазы.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области, при пожаре никто не пострадал.

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