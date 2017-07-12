Жители Алтайского края активно используют сети LTE

МТС сообщает о росте популярности 4G-интернета в Алтайском крае. В первом полугодии 2017 года треть всего data-трафика, переданного абонентами МТС в крае, прошла в скоростной сети LTE.



В Барнауле, на данный момент, уже каждый второй мегабайт передается через LTE-сети. Барнаульские абоненты МТС стали самыми активными интернет-пользователями в крае – на них пришлось более 45% от всего data-трафика, переданного в регионе с начала года. Второе и третье места в рейтинге интернет-активных «юзеров» заняли жители из Бийска и Рубцовска.

Для расширения существующей сети в регионах компания сделала акцент на запуске базовых станций на частоте 1800 МГц – в результате в Сибири количество базовых станций LTE – 1800 выросло в 2,3 раза, и теперь в зоне покрытия сети 4G проживает более 40% населения края.

Помимо расширения существующего покрытия сети «четвертого поколения» МТС вдвое расширила покрытие сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость мобильного интернета может достигать до 150 Мбит/с.

Трафик, который сгенерировали пользователи интернета 4G в Алтайском крае за первое полугодие 2017 года, увеличился в 3,4 раза по сравнению с тем же периодом год назад.

Объем трафика, который жители края скачали в сети 4G, соизмерим с «расшариванием» более 65 миллионов постов с фотографиями в социальных сетях.

«Только с начала 2016 года компания инвестировала более 400 миллионов рублей в развитие сети LTE. В результате сегодня пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут жители 20 населенных пунктов Алтайского края, что позволило нам не только предоставить абонентам новые скорости, но и разгрузить существующую 3G сеть, и, как результат, увеличить скорости доступа в интернет у всех абонентов МТС в крае» — сообщил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

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