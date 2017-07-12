В воскресенье в Новосибирске перекроют дороги из-за крестного хода

16 июля в Новосибирске состоится молодежный крестный ход, посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности. С 12 до 15 часов будет перекрыт ряд улиц в центре города.



Мэрия Новосибирска сообщает, что в это воскресенье в Новосибирске продолжатся празднования Дня семьи, любви и верности. В 13:00 праздник откроется молодежным крестным ходом, который пройдет от Александро-Невского собора до памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским в Нарымском сквере. После этого состоится молебен и праздничные мероприятия, включающие концерт, парад колясок и различные игровые площадки. Завершится мероприятие молодежным балом и музыкальными выступлениями.

На время проведения крестного хода будет введено временное ограничение движения на центральных улицах. С 12:00 до 13:30 будет перекрыта ул. Советская (от Красного проспекта до ул. Спартака). С 13:00 до 15:00 — Красный проспект (от ул. Колыванской до ул. Достоевского) и Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Кирова), а также ул. Кирова (по нечетной стороне от ул. Восход до Октябрьской магистрали). А с 13:30 до 15:00 нельзя будет проехать по ул. Гоголя (от ул. Челюскинцев до Красного пр.) и ул. Советской (от ул. Достоевского до ул. Крылова).

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