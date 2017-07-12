Новосибирск станет постоянной площадкой для проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКС

3-4 июля в Новосибирске прошел конгресс женщин стран ШОС И БРИКС. Темой конгресса стала «Роль женщины в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании, культуре». В мероприятии приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Заседание конгресса открыла Валентина Матвиенко. «Примечательно, что наш Конгресс проходил в Новосибирской области — регионе, который славится своим уникальным научным, промышленным, культурным потенциалом и отмечает в этом году свое восьмидесятилетие.

Валентина Матвиенко также отметила, что конгресс имеет особую важность в контексте того, что интернациональное объединение ШОС и БРИКС набирает силу. Для их дальнейшего успешного развития нужна поддержка и парламента, и институтов гражданского общества, и, конечно, женщин, которые сегодня представлены во всех сферах деятельности.

«Форум очень хорошо подготовлен. Программа насыщенная, это не только пленарные заседания, это еще и круглые столы, это выработка итогового документа. Здесь представлены все страны ШОС и БРИКС, идет очень интересный диалог и обмен опытом, — заявила Валентина Матвиенко. — Мне кажется, что форум состоялся. И на предложение Владимира Городецкого сделать местом проведения этого форума Новосибирск была очень хорошая реакция зала. Дело не только в предложении губернатора. В НСО очень активное женское движение. Это создает условия и базу для работы таких женских форумов. Поэтому я поддерживаю предложение о том, чтобы постоянной площадкой этого форума стал Новосибирск. Мы определимся с очередностью и графиками его проведения, я думаю, что с каждым разом он будет только набирать силу, становиться традицией. Это хорошее продвижение Новосибирска на международной площадке. К тому же этот форум — хорошее дополнение к Евразийскому женскому форуму, который активно развернулся в России и за рубежом. В этих сложных международных условиях, когда Россию пытаются изолировать, когда против России вводят различные ограничительные меры, вот такие общественные международные площадки показывают истинное положение дел в стране, наше устремление к миру и согласию, показывают наше гостеприимство и всегда находят позитивный резонанс. Это разбивает попытки в информационном поле исказить наши подходы к внешней политике. Через такое общение происходит понимание истинного положения дел в стране».

По словам Валентины Матвиенко, обычно такие форумы, несмотря на их специфическую направленность, дают хорошие результаты для того региона, где они проводятся. Это приток инвестиций, желание развивать дальнейшее сотрудничество. И представители государств, которые сегодня участвуют, увидели, какие красивые, гостеприимные и перспективные Новосибирск и НСО.

Владимир Городецкий рассказал, почему в Новосибирске решились на проведение этого мероприятия. «Когда мы предлагаем нашу территорию для проведения подобных форумов, мы всегда исходим из того, есть ли нам самим что предложить. Быть гостеприимными — это проще. А вот есть ли наработанный опыт в той или иной области, которым можно поделиться? У нас — есть. Поэтому здесь проводятся Международный Технопром, «Транспорт Сибири», Транссибирский Арт-фестиваль.

О том, насколько важен этот форум для международных отношений, говорил и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «Сегодня страны ШОС и БРИКС поддерживают нас. Любое международное сотрудничество в наше время имеет важное значение. Мы проводим встречи молодежи, студентов. И форум — это одно из звеньев цепи, которое сольет систему. Женщины участвуют во всех сферах. Но важнее всего то, что женщины — это матери, жены, сестры, дочери и пр. К тому же воспитанием молодого поколения занимаются именно женщины. Поэтому такой форум — это новый стимул в развитие отношений. Посмотрим, какая реакция будет после него. Мы должны создать все условия, чтобы наши женщины были всегда рядом с нами, поддерживали нас, и чтобы у них была возможность самореализации», — отметил полпред.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова рассказала о том, чем же конкретно этот конгресс полезен женскому сообществу Новосибирска. «Накануне форума сибирячки обратились со своими вопросами по разным темам. Но прежде всего выделяются социальные вопросы: оказание помощи детям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам. Были вопросы по старшему поколению. Также было много предложений по развитию туризма, в том числе и с женской повесткой. Особенно хочется отметить, что было поднято много проблем по вопросам науки, поскольку у нас специфический город. И мы уже согласовали, что женщины-ученые Новосибирска на Евразийском женском форуме будут вести целую секцию под названием «Женщины-ученые в развитие высоких технологий», — отметила Галина Карелова.

Важно отметить, что инициатива проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКС в НСО принадлежит члену Совета Федерации от региона Надежде Болтенко. Именно она рассказала, в чем заключалась главная цель форума.

«Цель этого форума одна — объединить женщин науки. Для Академгородка очень важно взаимодействие, сотрудничество, обмен опытом с женщинами с университетским образованием из других стран. Предпринимательство — это движущая сила в экономическом развитии наших стран. Поэтому здесь мы тоже надеемся, что завяжутся тесные отношения. И на площадках ШОС и БРИКС у нас есть возможность поднимать те вопросы, которые нас волнуют в России. Я убеждена, что с этими задачами сталкиваются женщины и других стран. Конечно, был поднят вопрос, связанный с благополучием женщин в различных странах. Проблемы у нас одни и те же: семья, дети, воспитание детей. Также был поднят вопрос о насилии в отношении женщин. Эту тему мы обсуждали на нашей площадке, вырабатывая единое мнение и предложение для всех стран. У всех наших представительниц настрой на дальнейшее общение и сотрудничества».

После заседания Валентина Матвиенко и Владимир Городецкий посетили некоторые объекты социальной инфраструктуры, образовательные учреждения и инновационные мероприятия НСО. Среди них были «Федеральный центр нейрохирургии», Технопарк Новосибирского Академгородка и здание МАОУ СОШ № 212, которое было сдано в эксплуатацию в 2017 году. Именно в новой школе № 212 Владимир Городецкий рассказал Валентине Матвиенко об успехах и сложностях в реализации программы по строительству школ. В рамках этой программы в Новосибирске до 2025 года планируется построить 56 новых школ, провести 78 реконструкций и 86 школ капитально отремонтировать. Владимир Городецкий продемонстрировал, какие школы были построены в Новосибирске и области вне федеральной программы. Однако с работой по федеральной программе возникли проблемы с финансированием из федерального бюджета. По словам Владимира Городецкого, в настоящее время отсутствует четко отлаженный механизм в этом направлении, как это было в программе по строительству детских садов. Необходимо знать точные суммы, на которые может рассчитывать регион. Образование в регионе — это важная тема, в том числе и в рамках проходящего Конгресса.

В заключение можно отметить, что в работе конгресса приняли участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, ЮАР и других стран.

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