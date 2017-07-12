Итальянские компании презентуют промышленное оборудование в Новосибирске

13 июля в Новосибирск приезжает руководство итальянской экономической миссии, организованной ассоциацией Trentino Sviluppo и Институтом внешней торговли Италии.



Ассоциация Trentino Sviluppo Spa создана в 1986 году администрацией автономной провинции Тренто.

Завтра в Новосибирске состоится презентация итальянских производителей оборудования для различных отраслей промышленности. Также мэр Анатолий Локоть обсудит с руководством итальянской экономической миссии вопросы развития связей и сотрудничества компаний Италии с новосибирскими.

Ассоциация Trentino Sviluppo Spa занимается продвижением продукции предприятий провинции Тренто (Италия) на мировой рынок, привлечением инвестиций, развитием стратегических отраслей, кластеров, бизнес-инноваций, интернационализацией проектов, применяет системный подход в сфере недвижимости и финансов. В активе компании находится более 1,5 миллиона квадратных метров промышленных объектов и производственных площадей. Бизнес-инкубаторы Trentino Sviluppo включают 116 компаний, совокупная выручка которых составляет 415 млн евро в год.

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