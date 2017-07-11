Сегодня, 11 июля, на улице Титова начал работу первый медицинский центр муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть». В планах руководства — открытие еще 2-3 подобных центров в Новосибирске.

Первый муниципальный медицинский центр начал работу в районе площади Маркса 11 июля. Центр площадью 240 кв. метров открыт МП «Новосибирская аптечная сеть».

«Муниципальная аптечная сеть» с момента своего основания имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. К примеру, специалисты-офтальмологи ведут приемы в специализированных кабинетах сети уже порядка 10 лет. Поэтому, расширение перечня услуг в виде многопрофильных медицинских центров было логичной перспективой», — рассказал директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов.

Пропускная способность нового центра составляет 90 пациентов в сутки. Стоимость приемов, как отметил главный врач медицинского центра Максим Карелин, ниже аналогичных в частных медицинских центрах города на 30-40%. Вложения в открытие учреждения, по словам Машанова, составили 10 млн рублей. Окупить их планируется в течение 16 месяцев.

«Модель центра, как и «Новосибирской аптечной сети», построена по сетевому принципу, поэтому в перспективе мы планируем открыть еще 2-3 подобных центра в других районах Новосибирска, возможно, с наличием более узких специалистов», — заключил Машанов.

Подобную концепцию на федеральном уровне уже реализует аптечная сеть «Самсон-Фарма», в Новосибирске же такой подход применен на практике впервые.

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