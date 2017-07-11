Путин назначил начальника управления войск национальной гвардии по Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальников территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии. Начальником управления войск национальной гвардии по Кемеровской области назначен полковник полиции Юрий Кель. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.



До этого момента Юрий Кель являлся временно исполняющим обязанности начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области.

Юрий Кель родился в поселке Майра Кемеровской области в 1967 году. В 2000 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «юриспруденция». С 2003 года занимал должность начальника отдела внутренних дел города Калтан. С 2005 по 2016 год возглавлял управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по Кемеровской области.

Тем же указом Владимир Путин назначил главы ведомства в Татарстане (Рустем Гумеров), Калининградской (Олег Горшков), Нижегородской (Алексей Новиков) и Челябинской (Александр Ясинский) областях.

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