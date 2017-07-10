С берегов озера Карачи вывезли 2,5 тонны твердых бытовых отходов

Работники Барабинского железнодорожного узла совместно с представителями администрации Чановского района в рамках акции «Чистый берег», приуроченной к году экологии, очистили прибрежную зону озера Карачи.

В экологической акции на берегах озера Карачи приняло участие порядка 60 человек – железнодорожников и представителей администрации Чановского района Новосибирской области, которые убрали в общей сложности почти 2,5 тонны твердых бытовых отходов.

Отметим, что озеро Карачи – курорт федерального значения, который является источником лечебной сульфидно-иловой грязи и рапы, применяемой в различных областях медицины и косметологии. В конце прошлого года на развитие курорта было утверждено федеральное финансирование на ближайшие три года в общем размере более 1 млрд рублей. Бюджет проекта предполагает, что 70% всех инвестиций будет за владельцами санатория «Озера Карачи», еще 30% распределят между собой бюджеты трех уровней.

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