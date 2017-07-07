День семьи, любви и верности отпразднуют в Новосибирске

8 июля на различных площадках Новосибирска пройдут празднования Дня семьи, любви и верности или Дня Петра и Февронии.



На Михайловской набережной пройдет благотворительный корпоративный забег Absolute Living за здоровый образ жизни, организованный международной компанией прямых продаж и электронной коммерции QNET LTD при поддержке департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и дирекции Сибирского фестиваля бега. В забеге примут участие сотрудники различных организаций из Новосибирска, Томска, Бийска, Кемерово и Красноярска. На открытии выступят начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, глава Центрального округа города Новосибирска Сергей Канунников и руководитель департамента физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов. Официальная церемония начнется в 12:00.

В парке культуры и отдыха «Березовая роща» в 15:00 начнется первый городской фестиваль «Семья Фест — 2017» с конкурсами и интерактивными площадками для детей и взрослых. Праздничный концерт пройдет в сквере Лучистый на пл. Калинина. Он начнется в 14:00. В программе выступления народных ансамблей «Сибирское сказание», «Калина красная», «Созвездие» и других. Также состоятся праздники в Центральном парке, «Сосновом бору», парке «У моря Обского» и на других площадках.

На Левом берегу также пройдут мероприятия. В Затулинском городке аттракционов запланировано анимационное шоу с Машей и медведем (начало в 12:00). А в парке им. Кирова состоятся концертная и интерактивная программы (с 13:00).

Пройдут празднования и по области. Так, в Бердске состоится региональный семейный фестиваль «От мала до велика». Он будет организован на территории парка отдыха «Зеленый остров» с 7 по 9 июля.

Крестный ход РПЦ, посвященный Дню Святых благоверных князей Петра и Февронии, состоится 16 июля. Он пройдет от Собора Александра Невского до Вознесенского собора — с 13:00 до 14:00 и завершится возле памятника Петру и Февронии в Нарымском сквере.

Кстати, в честь праздника в Новосибирской области уже десять лет вручается награда «За любовь и верность». За это время к ней были представлены 318 лучших супружеских пар региона (с учётом этого года).

«С семьи начинается жизнь человека, здесь он получает родительскую любовь, тепло, заботу, формируется как личность. Для каждого из нас семья — это источник любви, уважения, солидарности, признательности и уверенности. Поэтому благополучие каждой отдельно взятой семьи — это залог полноценного развития и процветания всего общества. Честь и хвала людям трудолюбивым, сумевшим выдержать все испытания, сохранить самое важное в жизни человека — любовь близких людей, взаимопонимание и уважение», — такими словами поздравляет новосибирцев с Днем семьи, любви и верности мэр города Анатолий Локоть.

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