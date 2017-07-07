Мэрия Новосибирска учла предложения жителей по ремонту дорог

В Новосибирске прошло общественное обсуждение программы развития транспортной инфраструктуры города на 2018 год в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Общественники одобрили предложенный план.



В обсуждении участвовали представители власти, ГИБДД, подрядных дорожностроительных организаций и коммунальных служб, а также общественники и другие заинтересованные новосибирцы.

В программу на 2018 год специалисты профильного департамента предложили включить участки следующих магистральных улиц: ул. Немировича-Данченко (от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского), ул. Бориса Богаткова (от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора), проспект Димитрова (от ул. Ленина до тоннеля Димитровского моста), Димитровский мост со спусками и подъемами, проезд Энергетиков, Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Кирова), Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Большевистской).

«Я хотел бы отметить, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, управление дорожного строительства очень хорошо подошли к выбору объектов. Сформирован серьезный пул с учетом наших предложений и замечаний», – прокомментировал на встрече председатель общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Вячеслав Ашурков.

Перед встречей был организован сбор предложений через интернет от горожан . Из 50-ти внесенных вариантов были выбраны два участка, которые соответствуют требованиям программы и еще не были включены в план: на ул. Первомайской (от Бердского шоссе до остановки «Солнечная») и ул. Русской (от кольца «Шлюз» до Бердского шоссе).

Напомним, на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет направлено чуть больше миллиарда рублей. 451 млн руб. из них – это средства федерального бюджета. 320 млн руб. предоставляет Новосибирская область. А еще 275 млн руб. выделены из муниципального бюджета.

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