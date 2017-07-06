Оцепление вокруг штаба Алексея Навального в Новосибирске было снято 5 июля около 22 часов. В помещении прошли обыски: изъяты агитационные материалы.



Руководитель регионального отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Андрей Гладченко сообщил о прекращении оцепления на своей странице в facebook.com вчера в 22:30. «Ограждение смотали», — написал он.

ИА «Интерфакс» также добавляет, что в офисе проводился обыск. «Как нам стало известно, там проходит обыск без понятых», — цитирует агентство координатора штаба Сергея Бойко.

Также члены штаба сообщают, что задержанных ранее волонтеров отпустили из полиции, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. По информации Андрея Гладченко, обвинения им предъявлять не стали, назвав свидетелями.

Кроме того, активисты сообщают в социальных сетях, что весь находившийся в офисе тираж газеты «Пора выбирать» был конфискован (это около 250 тыс экземпляров, предназначенных для Сибири и Дальнего Востока). Интересно также, что в типографии газеты были замаскированы под агитационные материалы партии «Единая Россия» (пачки прикрыли старыми газетами). После того, как активистам штаба удалось попасть в офис, выяснилось, что при обыске изъяли все листовки, ноутбук и мобильные телефоны.

В пресс-центре ГУ МВД по НСО ситуацию не комментируют.

Напомним, доступ в штаб Алексея Навального в Новосибирске был заблокирован в 5 утра 5 июля. Позже была перекрыта и прилегающая к нему часть улицы Ленина.

Кстати, сразу после обыска штаба в Новосибирске то же самое произошло в Орле. Там полицейские объяснили свой визит в офис Навального проверкой агитационных материалов на экстремизм. Об этом сообщает «Общая газета».

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