На «Технопроме» заключено соглашение «Модульных Систем Торнадо» с «СибЛитМашем» и «Коминтерном»

Новосибирский производитель средств и систем промышленной автоматизации «Модульные Системы Торнадо» заключил рамочное соглашение о сотрудничестве с заводом «Сиблитмаш» и НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (АО «НПО НИИИП-НЗиК») по комплектации машин литья под давлением производства ПАО «Сиблитмаш» и ведению совместной маркетинговой деятельности.

Подписание соглашения произошло в рамках деловой программы международного форума технологического развития «Технопром-2017» в Новосибирске. Тройственным соглашением предусматривается импортозамещение по комплектующим комплекса для литья под давлением (ЛПД) от «СибЛитМаша» в части промышленных роботов («Коминтерн») и системы управления («Модульные Системы Торнадо»), которая будет охватывать весь производственный цикл ЛПД, включая управление промышленными роботами. Комплексы предназначены для изготовления методом точного литья отливок сложной формы массой от 1 до 70 кг из литейных цветных металлов и сплавов.

По словам директора компании «Модульные Системы Торнадо» Олега Сердюкова, система управления предназначена для управления и контроля механизмов комплекса и околомашинной механизации, входящих в состав комплекса ЛПД по заданному циклу. Это обеспечивает автоматическое программируемое и контролируемое поддержание в процессе работы заданных технологических параметров.

«По своей архитектуре система управления «Торнадо», применяемая в этом проекте, основана на принципах «индустриального интернета» и аналогична тем системам, которые разрабатываются компанией для энергогенерирующих компаний,» — добавил он.

В рамках соглашения планируется привлечение компании к модернизации уже поставленного потребителям оборудования для автоматизации технологических процессов, а также к разработке и поставке САУ для создаваемых ПАО «Сиблитмаш» литьевых машин. Кроме того, реализуется пилотный проект по оснащению литьевых машин образцами промышленных роботов производства АО «НПО НИИИП-НЗиК».

Стороны ожидают увеличение товарооборота между своими компаниями, расширение рынка сбыта продукции, формирование лояльности потребителей к выпускаемой продукции за счет положительного синергетического эффекта от сотрудничества.

Модернизируемые комплексы для литья под давлением востребованы крупными российскими предприятиями машиностроительного комплекса, некоторые из которых работают на морально и физически устаревшем оборудовании. В ходе круглого стола «Промышленная автоматизация, прорывные технологии. НТИ и НППА», состоявшегося в рамках «Технопрома» 20 июня, генеральный директор ПАО «Сиблитмаш» Анатолий Масалов рассказал о предварительных договорённостях на поставку оборудования для литья под давлением на КамАЗ.

«На КамАЗе функционирует пять крупных линий американского производства 70-го года, работающих ещё на релейных схемах. Мы этот вопрос уже изучили и подготовили, совместно мы теперь едем его решать. Кроме того, восемь подобных линий работают на АвтоВАЗе, и они требуют срочной модернизации,» — прокомментировал он.

Это не первый совместный проект «Модульных Систем Торнадо» и «СибЛитМаша» — сотрудничество предприятий началось в 2013 году, когда компания за 4 месяца разработала систему управления в рамках имеющегося у «СибЛитМаша» госзаказа по модернизации комплексов для литья под давлением.

«Инженеры завода разработали новую машину для литья под давлением, а мы — систему управления для него. Кооперация получилась очень удачной, мы понимаем, что можем быть полезными станкостроителям, многие из которых сегодня переживают не лучшие времена,» — говорит Олег Сердюков.

По мнению Анатолия Масалова, совместная работа новых предприятий и предприятий, имеющих опыт станкостроения и в целом машиностроения, — очень серьёзное большое направление, которое нужно развивать и поддерживать.

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