Барнаульская DIY-сеть «Аксиома» выходит на рынок Новосибирска — 17 июля запланировано открытие одноименного гипермаркета товаров для дома и ремонта в новосибирском Академгородке, напротив торгово-развлекательного центра «Эдем».

Второй магазин сети, после точки в Барнауле, будет расположен на улице Кутателадзе. Площадь новосибирского магазина, по информации компании, составит более 5 тыс.кв. метров и будет включать уличный строительный двор. Количество товарных наименований – более 40 тыс. позиций.

В «Аксиоме» представлены товары для стройки и ремонта, различные предметы декора, текстиль, посуда, корма для животных, бытовая химия, садовый инвентарь, саженцы, семена и другие товары для дома и дачи.

«Новый гипермаркет рассчитан не только на жителей Академгородка, но и близлежащих районов – микрорайона Шлюз, поселка ОбьГЭС, Советского района в целом и жителей Бердска», — комментирует директор по маркетингу группы компаний «Практика» Елена Коротеева.

Бренд «Аксиома» развивает группа компаний «Практика». В ее состав также входит бренд «Формула М2», которая на данный момент насчитывает четыре одноименных гипермаркета и три супермаркета в Барнауле, Новосибирске и Бийске. Первый магазин «Аксиома» был открыт в Барнауле в 2014 году. Как ранее уже сообщал «КС», ГК «Практика» открывает магазин под собственным управлением.

По информации ЕГРЮЛ, учредителями компании являются Антон Злобин (49%) и Вячеслав Малетин (51%).

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