Строительство спорткомплекса, замороженное в 2009 году, планируют возобновить уже в следующем году. Проект вошел в федеральную программу.

На Затулинском жилмассиве в Новосибирске вскоре может появиться новый спорткомплекс с плавательным бассейном. Заброшенное в 2009 году из-за недостатка финансирования строительство обещают продолжить в 2018 году, а еще через год уже сдать объект в эксплуатацию. Сейчас на территории только забитые в 2008 году бетонные сваи.

Бассейн будет находиться рядом со стадионом «Фламинго» и ледовой ареной НЦВСМ по улице Зорге. Таким образом, он станет продолжением проекта спорткомплекса в крупном жилом районе.

На выездном совещании 4 июля начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала, что в бассейне будет 6 дорожек по 25 метров, и это позволит проводить здесь серьезные соревнования. Кроме того, отмечает Терешкова, обстановка бассейна будет создаваться с учетом его доступности для маломобильных граждан.

«Этот бассейн можно будет назвать уникальным для Новосибирска, потому что он будет доступен для всех граждан: люди с нарушением слуха, зрения, опорно−двигательного аппарата», — подчеркнула начальник департамента.

По словам Анны Терешковой, финансированием проекта, помимо муниципалитета и частных инвестиций, займется и федеральное ведомство: мэрия около года вела переговоры с Министерством спорта РФ, и проект все-таки включили в федеральную программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Теперь минимальный бюджет этого строительства оценивают в 180 млн рублей, куда входит финансирование всех уровней. Терешкова уточнила, что федеральный бюджет выделит 50 млн, столько же – муниципалитет, а оставшуюся сумму вложит частный инвестор. На текущий момент, как рассказали в мэрии, специалисты ведут подготовку к отбору инвесторов. В ближайшее время будет объявлен конкурс.

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