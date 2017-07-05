ООО «Тойота Мотор», являющееся эксклюзивным дистрибьютором автомобилей Toyota и Lexus в России, объявило тендер на право быть официальным дилером обеих марок в Новосибирске. Сбор заявок от потенциальных соискателей проводится до 30 сентября 2017 года.

Напомним, что до 2016 года официальным дилером Toyota и Lexus в Новосибирске являлась группа компаний «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. В связи с наличием у группы компаний финансовых сложностей с выкупом автомобилей у в 2016 году дистрибьютор расторг дилерский договор с «СЛК-Моторс» по Новосибирску и Барнаулу. С тех пор марка Lexus в обеих перечисленных городах официально не представлена. Что касается марки Toyota, то в Барнауле у нее нет официального дилера, а в Новосибирске бренд официально представляет московская группа компаний «Автомир». Она построила и запустила в декабре 2015 года полнофункциональный салон японской марки на улице Станционной.

Предполагается, что партнер, которого найдет дистрибьютор, будет вторым официальным дилером Toyota в Новосибирске и единственным дилером Lexus. Впрочем, возможен и вариант, при котором дилерство будет разыграно не единым лотом. В свою очередь Барнауле победителем тендера была признана московская ГК СП «Бизнес-кар». Участники рынка предполагают, что именно эта группа компаний может зайти с брендами Toyota и Lexus в Новосибирск. В пользу этой версии говорить и то, что в 2016 году ГК СП «Бизнес-кар» называлась в качестве одного из наиболее вероятных покупателей «СЛК-Моторс», представлявшей эти бренды ранее.

По данным дистрибьютора, сбор заявок от потенциальных соискателей проводится до 30 сентября 2017 года.

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