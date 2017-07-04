3 июля стало известно, что в скором времени в структуре правительства Новосибирской области могут произойти изменения. Губернатор региона Владимир Городецкий в рамках традиционной встречи со СМИ прокомментировал распространившуюся информацию.

Напомним, что на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» появился проект постановления, которым из структуры правительства региона будут упразднены минтруда и министерство социального развития. 4 июля это постановление было подписано главой региона Владимиром Городецким. Исходя из документа, предлагается объединить функции двух ведомств в одно — министерство труда и социальной защиты. Как объяснил губернатор НСО Владимир Городецкий, эти действия направлены на оптимизацию системы управления. Он добавил, что реорганизация, кроме того, упростит работу с федеральным министерством труда и социальной защиты.

«Это оптимизация, это сокращение управленческого аппарата, однозначно. На федеральном уровне станет удобнее работать», — рассказал губернатор, пояснив, что в течение 15 дней будет разработано положение о новом ведомстве, а затем его представят на заседании правительства.

Городецкий отметил, что сотрудники объединенных министерств перейдут на службу в созданное ведомство, но тем не менее сокращение коснется части работников. С кандидатурой министра в правительстве еще не определились.

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