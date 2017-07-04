По факту драки крупного кузбасского чиновника с соседями СНТ «Рябинка», произошедшей 25 июня, возбуждено два уголовных дела, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ныне отстраненный от исполнения должностных обязанностей бывший начальник департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин проходит фигурантом сразу по двум уголовным делам, предусмотренных статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Рассмотрением материалов уголовных дел занимается Кемеровский районный суд. Причиной такого крутого поворота в карьере чиновника стала словесная ссора с соседями по дачному поселку, которая переросла в драку. В ходе конфликта соседи Карпунькина получили различные телесные повреждения. В частности, у одной из женщин сломано ребро, а у мужчины пенсионного возраста – рука.

По словам одной из потерпевших, которые передает «Интерфакс», Сергей Карпунькин не признает вину и говорит, что заступался за супругу. Пострадавшие также утверждают, что полиция на поступивший звонок не отреагировала. ГУ МВД по Кемеровской области сейчас проводит проверку действий своих подчиненных.

Из информации на сайте Кемеровского районного суда следует, что слушание дела пройдет завтра, 5 июля. На прошлой неделе, 30 июня, рассмотрение уголовного дела было отложено.

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