Муниципальные предприятия транспортной отрасли Новосибирска переживают не лучшие времена — прошлый год самые крупные из них закончили с убытком. МУПы в сфере ЖКХ, напротив, могут похвастаться успешными экономическими показателями. «Жилищно-коммунальное хозяйство», например, вышло на прибыль, чего не случалось три последних года. Вопреки информации о возможной убыточности, в «плюс» вышел и «Горводоканал», ранее ратовавший за повышение тарифов. «КС» проанализировал ситуацию в МУПах, а также перспективы их развития вместе с экспертами-аналитиками.

«Поможет комплексная городская политика в транспортной сфере»

Совокупный финансовый результат муниципальных предприятий транспортной отрасли города по итогам 2016 года в основном свидетельствует об убыточности МУПов. По данным, предоставленным «КС» пресс-службой мэрии Новосибирска, МУП «Новосибирский метрополитен» и МКП «Горэлектротранспорт» закончили год с убытками соответственно в 510 тысяч рублей и в 67,028 млн рублей. При этом МУП «Пассажиртрансснаб» сумел извлечь прибыль в размере 10,115 млн руб. Отрицательный совокупный финансовый результат по итогам 2016 года сложился у МКП «ПАТП-4» (20 714 тысяч рублей) и МУП «ПАТП-8» (1 743 тысяч рублей).

«В целом предприятия транспортной отрасли на сегодня нельзя назвать успешными, — резюмируют в мэрии Новосибирска. — Недостаточность оборотных средств обусловлена существенной разницей между установленным тарифом на перевозку пассажиров и сложившейся себестоимостью».

Действующий на сегодня тариф на перевозку пассажиров и багажа в городском сообщении установлен еще в 2015 году, «таким образом, при сохранении действующего тарифа в условиях удорожания расходных материалов, ГСМ, услуг, финансовое благополучие транспортных предприятий в сравнении с прошлыми годами падает», — называют причины убыточности в мэрии Новосибирска.

Впрочем, и здесь есть свои исключения. По мнению аналитиков, МУП «Пассажиртрансснаб» выпадает из этого списка транспортных предприятий неслучайно. «Это происходит не только потому, что в отличие от остальных закончил год с прибылью (кстати, судя по данным системы «СПАРК», он и в прежние годы был не в убытке). Это предприятие ведь не занимается непосредственно перевозками пассажиров, а является оператором Транспортной Системы «Электронный проездной — Новосибирск». Он лишь собирает деньги за проезд и выпускает транспортные карты — то есть обслуживает денежный поток пассажирских перевозок. Следовательно, на него не влияет сочетание факторов, приводящих к убыткам муниципальные транспортные предприятия — а это твердые тарифы на проезд, которые устанавливают местные власти и рост себестоимости перевозок в условиях инфляции», — рассуждает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По его словам, транспортным предприятиям придется повышать плату за проезд, «чтобы сводить концы с концами». «Если городские власти не могут себе этого позволить, желая сдержать рост социального напряжения в условиях кризиса, то остается путь приватизации транспортных предприятий. Или даже сдачи системы транспортного обслуживания в концессию. В противном случае пришлось бы обеспечивать предприятия расходными материалами за свой счет и по твердым расценкам, как это было при социализме», — отмечает собеседник «КС».

В свою очередь генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин уверен, что убыточность МУП — это следствие не только низких тарифов, но и отсутствия комплексного подхода местных властей в сфере развития общественного транспорта и политики по снижению количества личного транспорта.

По словам эксперта, в последние годы в Китае и во всех городах Европы такое внимание к развитию общественного транспорта особенно актуально и в первую очередь это касается электрического (экологического) транспорта. «В этом ключе движется и Москва с введением платных парковок, выделенных полос для общественного транспорта и других международно-признанных способов снижения внутригородского трафика и пробок. Одновременно улучшается и общественный транспорт: вводятся новые удобные автобусы, трамваи и троллейбусы, улучшается график их движения и маршрутная сеть, заменяются маленькие маршрутки на большие вместимые автобусы. В Новосибирске, к сожалению, такой комплексной политики нет. Да, была введена полоса для общественного транспорта на Красном проспекте, периодически работают эвакуаторы, но этого недостаточно», — рассказывает Алексей Антипин.

По мнению собеседника «КС», в Новосибирске, как и в большинстве городов России, маршрутные такси стали чуть ли не главным видом общественного транспорта. Но главная их проблема — вместимость. В один микроавтобус помещается 15 пассажиров, в один обычный трамвай или автобус — 120, а в современные сочлененные трамваи поместится и 300 пассажиров, что особенно актуально на загруженных маршрутах. Получается, что в часы пик на главных улицах города в пробках более 30 процентов трафика составляют именно маршрутки.

«Для того, чтобы безусловно перспективный и необходимый Новосибирску «Горэлектротранспорт» стал таким же выгодным и полезным, как во всех развитых странах мира, необходимо проработать и внедрить комплексную правильную городскую политику в транспортной сфере, которая позволит даже в краткосрочной перспективе получить хороший положительный финансовый результат для бюджета города, как это показывает московский пример», — резюмирует Алексей Антипин.

Стоит отметить, что одним из источников дохода «Горэлектротранспорта» является предоставление своих опор линий электропередач операторам связи для прокладки наземных коммуникаций. Сами участники телекоммуникационного рынка впрочем уже не первый год активно в самых разных инстанциях оспаривают право «Горэлектротранспорта» взимать с них деньги за использование опор, считая это необоснованным, а саму цену — завышенной. «КС» ранее достаточно подробно писал об этом конфликте как с точки зрения операторов связи, так и с точки зрения мэрии Новосибирска .

Как ранее отмечал «КС» начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн, мэру города было предложено создать структуру, которая действовала бы от своего имени, но в интересах «ГЭТ», «Горсовета» и других МУПов. «Мы хотим все стандартизировать, унифицировать документооборот, систему контроля, и осуществлять все услуги в режиме одного окна, переходя к цивилизованной бизнес-модели, ориентированной на клиента, то есть оператора связи. С точки зрения финансовых потоков все остается по-прежнему, но центр принятия решений меняется. Путь этот тяжелый, поскольку у того же ГЭТа или Горсовета за этом завязаны свои бизнес-процессы, поэтому важно сделать так, чтобы не помешать работе этих мероприятий», — пояснял Александр Горнштейн.

«Повышения тарифов может оказаться недостаточно»

Иначе обстоит ситуация с муниципальными предприятиями сферы ЖКХ. Напомним, что ранее в деловых кругах Новосибирска курсировала информация о том, что МУП «Горводоканал» впервые за несколько лет закончил 2016 год с убытком. Однако по данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, все муниципальные предприятия, находящиеся в его подчинении, в том числе МУП «Горводоканал» и «Жилищно-коммунальное хозяйство», по итогам 2016-ого года оказались в «плюсе». Правда уточнить конкретные цифры в департаменте оказались. В мэрии Новосибирска также отмечают, что помимо финансовой успешности критерием качества работы муниципальных предприятий является выполнение возложенных на них задач социального значения. «Подведомственные департаменту предприятия с указанными задачами справляются», — подчеркивают в муниципалитете.

«Сложно сказать, за счет чего МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» удалось выйти в плюс по итогам прошлого года, не видя реальных цифр. По данным «СПАРК», в прошлые годы предприятие было хронически убыточным. Вероятно, предприятию помогли компенсации из бюджета, — предполагает Алексей Калачев.

Говоря о деятельности МУП «Горводоканал», аналитик отмечает, что оно прибыльно в течение ряда лет, но в основном за счет платы за подключение новых объектов к системам водоснабжения. И действительно, в мэрии поясняют, что МУП «Горводоканал» не получает прибыли от реализации производственной программы (оказание услуг по водоснабжению и водоотведению). Его доходная часть формируется из поступлений средств от платы за подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с реализацией инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2015–2019 годы, утвержденной приказом департамента по тарифам Новосибирской области в 2014 году. В свою очередь средства, сформированные за счет поступления платы за подключение, являются целевыми и могут быть использованы исключительно на исполнение мероприятий, утвержденных инвестиционной программой, поясняют в муниципалитете. Их использование строго контролируется департаментом по тарифам Новосибирской области и антимонопольным комитетом.

Что касается еще одного ключевого МУП Новосибирска, «Жилищно-коммунальное хозяйство» по итогам финансово-хозяйственной деятельности получило прибыль впервые за три последних года. Напомним, что основными видами деятельности предприятия являются содержание, управление, текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах и в домах муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска (муниципальных общежитий, маневренного жилищного фонда города), а также предоставление коммунальных услуг гражданам и юридическим лицам. Доходы предприятия складываются из оплаты горожан за жилые помещения, арендаторов и собственников нежилых помещений — за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и компенсацией разницы из бюджета города между экономически обоснованными тарифами и действующими тарифами для граждан, проживающих в муниципальных общежитиях и в жилых помещениях маневренного фонда.

Как отмечают в мэрии Новосибирска, именно неплатежи потребителей за жилищно-коммунальные услуги являются основной причиной образования кредиторской задолженности, поэтому на предприятии разработаны и реализуются меры по ее сокращению.

По данным, предоставленным Алексеем Калачевым, общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в Новосибирской области на конец 2016 года составила 2,8 млрд рублей против 1,9 млрд рублей на начало прошлого года. «Рост существенный, — отмечает аналитик. — Почти половина всей суммы приходится на потребителей горячей воды и отопления, четверть — долг за холодную воду». Неплатежи от потребителей через систему ЖКХ в конце концов можгут закончиться банкротством. И эта практика вовсе не редкость в стране. «Банкротство не является катастрофой, эта процедура позволяет списать безнадежные долги, а деятельность в системе ЖКХ продолжается как бы с чистого листа от имени нового юрлица до следующего накопления проблем, — рассказывает Алексей Калачев.

Более «цивилизованный» путь аналитик видит в увеличении тарифов на услуги ЖКХ и повышении ответственности за неплатежи. «Еще один путь, активно продвигаемый в стране в последние годы, — сдача систем тепло- и водоснабжения и водоотведения в концессию, что в итоге все равно приведет к росту тарифов до уровня рентабельности бизнеса», — рассуждает аналитик.

«Губернатор Новосибирской области уже подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ в Новосибирске с июля 2017 года. Но этого может оказаться недостаточно, если не сократятся неплатежи и продолжит расти сумма задолженности за услуги ЖКХ», — дает прогноз Алексей Калачев.

Напомним, что в прошлом году, когда активно обсуждался вопрос роста тарифов на услуги ЖКХ на 15%, МУП «Горводоканал» выступал активным сторонником такого шага. Представители предприятия в рамках публичных обсуждений этого вопроса ссылались на указы президента, согласно которым до 2020 года во всех регионах должна быть модернизирована коммунальная структура, снижено в полтора раза количество аварий и чрезвычайных ситуаций на производстве, а также при транспортировке. Еще раньше, до 2017 года, должны быть доведены до нормативного уровня технологические потери в сетях. Соответственно для того, чтобы справляться с поставленными задачами, ресурсоснабжающей организации необходимо получать порядка 744 млн рублей ежегодно (такие цифры приводили в самой компании), хотя в разрезе сложившейся ситуации, предприятие могло рассчитывать лишь на 220 млн рублей. «Экономически оправданным вариантом индексации МУП «Горводоканал» считает следующие расценки на коммунальные услуги: на воду ─ 21,66 рубль, на водоотведение ─ 21,12 рубля», — поясняли тогда в «Горводоканале». По словам представителей предприятия, это позволило бы сохранить уровень износа на прежнем уровне и управлять ситуацией с аварийностью и отключением воды, и одновременно с этим выводить основные фонды на современный уровень работы. Однако при условии сохранения предложенных регулятором тарифов в 19,8 рублей на воду и 15,2 рублей на водоотведение, через 10 лет уровень изношенности сетей приблизится к 100%. Это станет точкой невозврата, когда восстановить утраченное будет просто невозможно. По прогнозам МУП «Горводоканал», в случае достижения этого уровня может произойти снижение качества услуг и повысится уровень аварийности. И тогда, возможно, будет иметь место ситуация, когда горожане станут заложниками постоянных отключений воды и перебоев в работе канализации.

Тем не менее, пока МУП «Горводоканал» сохраняет прибыльность. Более того, аналитики уверены, что, несмотря на трудности, у муниципальных предприятий системы ЖКХ Новосибирска появляется шанс закончить в плюсе и текущий год.

Стоит отметить и тот факт, что именно у главы МУП «Горводоканал» Юрия Похила, согласно данным мэрии города, самая высокая зарплата среди руководителей муниципальных предприятий Новосибирска в 2016 году. Так, ежемесячный доход Юрия Похила составляет 195,5 тысячи рублей. Для сравнения: у начальник МУП «Энергия» Михаила Колесникова эта сумма составляет 142,8 тысячи рублей, а у начальника МУП «Электросеть» Юрия Рахманова — 113,5 тысячи рублей.

В самом «Горводоканале» раскрывать свои показатели по 2016 году не стали, предложив вернуться к этому вопросу осенью.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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