Выборы президента РАН назначены на 25 сентября. По информации «КС», выборы председателя СО РАН должны состоятся либо в тот же день, либо вскоре после него.



Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщил «КС», что президиум СО РАН выдвинул на пост президента РАН академика Геннадия Красникова. «Он из Зеленограда, председатель Совета директоров «Микрон», руководитель межведомственного Совета главных конструкторов по электронной компонентной базе РФ», — пояснил он.

Академик Геннадий Красников получил в свою поддержку 22 голоса членов президиума из 38.

Издание «Новости сибирской науки» сообщает, что выборы президента РАН назначены на 25 сентября. Выборы председателя СО РАН пройдут приблизительно в то же время.

Ранее сообщалось, что выборы председателя Сибирского отделения академии наук переносятся на 20 ноября 2017 года.

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