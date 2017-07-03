Традиционная ежегодная программа «Лето. Музыка. Победа» этим летом в Новосибирске открылась 22 июня концертом Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» на летней веранде кафе «Премьера». Поклонники радовались новым песням и старым добрым хитам, искренним эмоциям и неподдельному рок-н-ролльному драйву певицы.

Перед таким напором отступил даже внезапно начавшийся и удачно затихший перед самым началом концерта летний ливень. Диана Арбенина, известная публике с 1993 года как одна из соосновательниц популярной рок-группы «Ночные Снайперы», сегодня в хорошей форме. Несмотря на то что группа в будущем году отметит 25-летие, энергии ей не занимать. За эти годы «Ночные Снайперы» записали десяток альбомов и дали сотни концертов, Арбенина также развивает собственные музыкальные, литературные и благотворительные проекты. К тому же в Новосибирске она далеко не в первый раз, и, по ее собственному признанию, любит этот город, где были написаны многие ее песни.

Концерт получился очень живым и радостным, артистка не отказала себе в удовольствии порассказывать байки, пошутить с публикой и немного порассуждать о серьезных вещах: любви и свободе, кино и материнстве. Кстати, последний фильм, который ее по-настоящему потряс, — «Нелюбовь» нашего земляка Андрея Звягинцева. За песнями и разговорами два с лишним часа пролетели незаметно. Начало летнему музыкальному сезону положено. Впереди — концерты душевной питерской алко-джаз-группы Billy’s Band, задумчивый шведский трип-хоп Джей-Джей Йохансона и полюбившийся новосибирцам грузинский фолк-рок MGZAVREBI. Хорошей музыки много не бывает. Как поет Диана Арбенина, «этим эфиром только и можно дышать».

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