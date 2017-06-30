Сеть оптик «Тамара» вновь порадовала новосибирцев возможностью знакомства с новейшими коллекциями ведущих брендов мировой оптической индустрии. На минувшей неделе состоялись сразу два тематических вечера, посвященных маркам Tom Ford* в центре Новосибирска и Andy Wolf* — в Академгородке. Оба вечера собрали ценителей качественной современной оптики, а представители брендов с удовольствием дали уроки оптического стиля всем желающим.

На минувшей недели в новосибирской сети оптик «Тамара» прошло сразу два знаковых мероприятия — презентации новых коллекций брендов Tom Ford и Andy Wolf.

«Салон «Тамара» всегда позиционировал себя как модный дом, мы стараемся привозить и показывать новосибирцам новое, необычное, интересное из мира оптики, — рассказывает директор сети оптических салонов «Тамара» Татьяна Проскурина. — И в рамках презентаций у наших гостей была возможность познакомиться с новыми коллекциями 2017 года Tom Ford и Andy Wolf в полном объеме».

Безусловно, в «Тамаре» коллекции также представлены достаточно широко, но производитель в любом случае делает в разы больше экземпляров. «Для того чтобы поддерживать модельный ряд, мы, как правило, выбираем знаковые, яркие вещи. На самом же деле ассортимент брендов всегда значительно шире», — подчеркивает Татьяна Проскурина.

Во вторник, 20 июня, в салоне на улице Державина состоялась презентация марки Tom Ford. Мероприятие посетили представители бренда из Италии и Москвы. Tom Ford имеет свое «лицо» и всегда узнаваем. Это определенный знак качества, визитная карточка. У гостей вечера была возможность лично посмотреть и примерить совершенно новую коллекцию сезона осень-зима 2017, включающую порядка 200 моделей, которые, несомненно, будут актуальны и в 2018 году. Представленная в таком объеме, коллекция давала полное представление о бренде.

Презентация марки Tom Ford 1 of 8

По словам Татьяны Проскуриной, в ближайшее время взаимодействие сети с брендом Tom Ford станет еще более плотным: модный дом Tom Ford разработает индивидуальную тематическую зону бренда для «Тамары». Она разместится в головном салоне на улице Державина и будет полностью выдержана в его стилевом направлении.

«С брендом Tom Ford в России работает концерн Marcolin*. В этом году они выбрали пять ключевых партнеров по всей стране, с которыми планируют создать концепт-зоны Tom Ford. И наша сеть попала в пятерку лучших! — говорит Татьяна. — Что это даст «Тамаре»? Несомненно, модельный ряд бренда значительно расширится, и будет включать как классические модели Tom Ford, так и новинки».

Не менее важный аспект заключается и в том, что, поскольку это концепт-зона, новые модели в «Тамару» будут поступать гораздо раньше, чем в другие оптики. Сразу после выхода новой коллекции она отправляется именно по ключевым клиентам. И только потом выходит на массовый рынок.

Гостей мероприятий ждало не только близкое знакомство с мировыми брендами, но и личные консультации от представителей марок, бесплатная проверка зрения, возможность приобретения любой пары очков со скидкой в 30% и розыгрыш сертификатов и призов. Главными из которых, безусловно, стали модели очков Tom Ford и Andy Wolf.

Стоит отметить, что мероприятие в Академгородке — именно там презентовал новую коллекцию Andy Wolf в четверг, 22 июня — собрало также немало гостей, интересующихся современной оптической индустрией.

«Я очень рада, что мировые бренды пользуются спросом не только в центре города, но и в Академгородке. Я всегда говорю, что в Академгородке живут наши люди!» — улыбается Татьяна Проскурина.

Новую коллекцию сезона осень-зима 2017 в салоне на Морском проспекте презентовала представитель бренда Andy Wolf из Австрии Мария Басич. «По моим наблюдениям, покупатели в Сибири предпочитают необычные формы и яркие цвета, не боятся демонстрировать собственную индивидуальность, под которую и заточен Andy Wolf. Интересные модели здесь порой продаются гораздо лучше классики. Схожие вкусовые предпочтения бренда Andy Wolf мы отмечаем в США и Израиле», — поделилась Мария.

Презентация бренда Andy Wolf коллекции сезона осень-зима 2017 в салоне на Морском проспекте 1 of 7

В целом, по словам эксперта, в плане форм в оптике сейчас в моде большой круг, крупные ретрооправы, а также интересные геометрические формы, к примеру, восьмерка. Сегодня практически у всех уже есть круг, квадрат, «кошка», а вот восьмерка — это что-то новое для рынка», — уверена Мария.

В рамках встречи каждый гость мог получить индивидуальную консультацию по стилю от Марии Басич и приобрести понравившуюся оправу из новейшей коллекции бренда Andy Wolf.

Подобные встречи в «Тамаре» планируется проводить и дальше. Напомним, что в апреле на открытие обновленного салона на Державина приезжала основатель бренда Caroline Abram* — француженка Каролин Абрам. Ближайшее мероприятие намечено на осень. «В салоне на Державина мы хотим впервые в Новосибирске провести шоу-презентацию новой коллекции одного из оптических брендов. Идея мероприятия — очки как украшение и изысканный аксессуар. На данный момент как раз ведутся переговоры с представителями бренда. В рамках вечера также состоится показ новой коллекции салона 2017–2018 гг.», — поделилась планами Татьяна Проскурина.

А пока, в жаркую летнюю пору, сеть «Тамара» приглашает за покупками солнцезащитных очков — в ближайшее время как раз стартует сезон распродаж. Помимо этого, в салонах можно всегда найти актуальные новинки мировых брендов, в частности, с начала текущего года в «Тамаре» представлены Etnia Barcelona*, JPLUS*, Golden Wood*, Lindberg* и другие. Любителей контактных линз заинтересует новинка компании Johnson&Johnson* — прогрессивные линзы, которые идеально подходят при возрастных изменениях зрения.

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