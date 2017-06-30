В Новосибирске презентовали новые коллекции очков

 
 
Презентация марки Tom Ford

Сеть оптик «Тамара» вновь порадовала новосибирцев возможностью знакомства с новейшими коллекциями ведущих брендов мировой оптической индустрии. На минувшей неделе состоялись сразу два тематических вечера, посвященных маркам Tom Ford* в центре Новосибирска и Andy Wolf* — в Академгородке. Оба вечера собрали ценителей качественной современной оптики, а представители брендов с удовольствием дали уроки оптического стиля всем желающим.

На минувшей недели в новосибирской сети оптик «Тамара» прошло сразу два знаковых мероприятия — презентации новых коллекций брендов Tom Ford и Andy Wolf.

«Салон «Тамара» всегда позиционировал себя как модный дом, мы стараемся привозить и показывать новосибирцам новое, необычное, интересное из мира оптики, — рассказывает директор сети оптических салонов «Тамара» Татьяна Проскурина. — И в рамках презентаций у наших гостей была возможность познакомиться с новыми коллекциями 2017 года Tom Ford и Andy Wolf в полном объеме».

Безусловно, в «Тамаре» коллекции также представлены достаточно широко, но производитель в любом случае делает в разы больше экземпляров. «Для того чтобы поддерживать модельный ряд, мы, как правило, выбираем знаковые, яркие вещи. На самом же деле ассортимент брендов всегда значительно шире», — подчеркивает Татьяна Проскурина.

Во вторник, 20 июня, в салоне на улице Державина состоялась презентация марки Tom Ford. Мероприятие посетили представители бренда из Италии и Москвы. Tom Ford имеет свое «лицо» и всегда узнаваем. Это определенный знак качества, визитная карточка. У гостей вечера была возможность лично посмотреть и примерить совершенно новую коллекцию сезона осень-зима 2017, включающую порядка 200 моделей, которые, несомненно, будут актуальны и в 2018 году. Представленная в таком объеме, коллекция давала полное представление о бренде.

Презентация марки Tom Ford
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Презентация марки Tom Ford
Презентация марки Tom Ford
Презентация марки Tom Ford
Презентация марки Tom Ford
Презентация марки Tom Ford
Презентация марки Tom Ford
Презентация марки Tom Ford

По словам Татьяны Проскуриной, в ближайшее время взаимодействие сети с брендом Tom Ford станет еще более плотным: модный дом Tom Ford разработает индивидуальную тематическую зону бренда для «Тамары». Она разместится в головном салоне на улице Державина и будет полностью выдержана в его стилевом направлении.

«С брендом Tom Ford в России работает концерн Marcolin*. В этом году они выбрали пять ключевых партнеров по всей стране, с которыми планируют создать концепт-зоны Tom Ford. И наша сеть попала в пятерку лучших! — говорит Татьяна. — Что это даст «Тамаре»? Несомненно, модельный ряд бренда значительно расширится, и будет включать как классические модели Tom Ford, так и новинки».

Не менее важный аспект заключается и в том, что, поскольку это концепт-зона, новые модели в «Тамару» будут поступать гораздо раньше, чем в другие оптики. Сразу после выхода новой коллекции она отправляется именно по ключевым клиентам. И только потом выходит на массовый рынок.

Гостей мероприятий ждало не только близкое знакомство с мировыми брендами, но и личные консультации от представителей марок, бесплатная проверка зрения, возможность приобретения любой пары очков со скидкой в 30% и розыгрыш сертификатов и призов. Главными из которых, безусловно, стали модели очков Tom Ford и Andy Wolf.

Стоит отметить, что мероприятие в Академгородке — именно там презентовал новую коллекцию Andy Wolf в четверг, 22 июня — собрало также немало гостей, интересующихся современной оптической индустрией.

«Я очень рада, что мировые бренды пользуются спросом не только в центре города, но и в Академгородке. Я всегда говорю, что в Академгородке живут наши люди!» — улыбается Татьяна Проскурина.

Новую коллекцию сезона осень-зима 2017 в салоне на Морском проспекте презентовала представитель бренда Andy Wolf из Австрии Мария Басич. «По моим наблюдениям, покупатели в Сибири предпочитают необычные формы и яркие цвета, не боятся демонстрировать собственную индивидуальность, под которую и заточен Andy Wolf. Интересные модели здесь порой продаются гораздо лучше классики. Схожие вкусовые предпочтения бренда Andy Wolf мы отмечаем в США и Израиле», — поделилась Мария.

Презентация бренда Andy Wolf коллекции сезона осень-зима 2017 в салоне на Морском проспекте
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Andy Wolf
Andy Wolf
Andy Wolf
Andy Wolf
Andy Wolf
Andy Wolf
Andy Wolf

В целом, по словам эксперта, в плане форм в оптике сейчас в моде большой круг, крупные ретрооправы, а также интересные геометрические формы, к примеру, восьмерка. Сегодня практически у всех уже есть круг, квадрат, «кошка», а вот восьмерка — это что-то новое для рынка», — уверена Мария.

В рамках встречи каждый гость мог получить индивидуальную консультацию по стилю от Марии Басич и приобрести понравившуюся оправу из новейшей коллекции бренда Andy Wolf.

Подобные встречи в «Тамаре» планируется проводить и дальше. Напомним, что в апреле на открытие обновленного салона на Державина приезжала основатель бренда Caroline Abram* — француженка Каролин Абрам. Ближайшее мероприятие намечено на осень. «В салоне на Державина мы хотим впервые в Новосибирске провести шоу-презентацию новой коллекции одного из оптических брендов. Идея мероприятия — очки как украшение и изысканный аксессуар. На данный момент как раз ведутся переговоры с представителями бренда. В рамках вечера также состоится показ новой коллекции салона 2017–2018 гг.», — поделилась планами Татьяна Проскурина.
А пока, в жаркую летнюю пору, сеть «Тамара» приглашает за покупками солнцезащитных очков — в ближайшее время как раз стартует сезон распродаж. Помимо этого, в салонах можно всегда найти актуальные новинки мировых брендов, в частности, с начала текущего года в «Тамаре» представлены Etnia Barcelona*, JPLUS*, Golden Wood*, Lindberg* и другие. Любителей контактных линз заинтересует новинка компании Johnson&Johnson* — прогрессивные линзы, которые идеально подходят при возрастных изменениях зрения.

Сеть оптик «Тамара»Новосибирск,
Державина, 20, т. (383) 221-95-82,
Кирова, 25, т. (383) 204-59-96,
Морской проспект, 21, т. (383) 333-16-40
Торговый центр, Ильича, 6, т. +7 913 763 13 01
www.salon-tamara.ru

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* Торговая марка.

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