«Технопром-2017»: томский прорыв

Пятый международный технологический форум «Технопром-2017» завершил свою работу. Однако событие было столь масштабное, что подводить его итоги, анализировать полученную информацию участники «Технопрома» и гости форума, пожалуй, будут еще долго. Нет никаких сомнений в том, что это был полезный опыт, который принесет практическую пользу и ляжет в основу новых перспективных разработок и сотрудничества в рамках их реализации. Точно так же, как и итоги выставки «НТИ ЭКСПО», где главными действующими лицами были как раз разработчики, представившие не красивые образцы, а действующие прототипы своих технологических новинок.

«НТИ ЭКСПО» можно считать настоящей изюминкой «Технопрома». Именно на площадках этой выставки можно не только увидеть, но и потрогать то, что так подробно обсуждают в секциях форума: новейшие перспективные разработки. Большинство из них в текущем году наглядно воплотили собой идею технологической конверсии ОПК и самые последние достижения творческой научной мысли. И чем ярче и необычнее разработка, тем притягательнее для посетителей стенды участников. Одним из таких мест притяжения стала экспозиция Томского государственного университета. Гусеничный робот в ярко-оранжевом корпусе привлекал внимание не только телекамер и фотообъективов, но и обычных посетителей, как, впрочем, и своеобразный гибрид квадрокоптера и универсального роботизированного вездехода.

«Это роботизированная платформа, дистанционно управляемая система, — рассказывает доктор физ.-мат. наук, проректор по научной работе Томского государственного университета Иван Ивонин. — Она имеет рабочую площадку на оси для установки телеметрической аппаратуры. У нее широкий спектр применения. Система незаменима там, где существует опасность для человека. Например, при мониторинге радиологической обстановки в местах возможного радиационного загрязнения. Робот способен передвигаться путем качения, а сложные препятствия преодолевает по воздуху. Таким образом, система способна действовать сразу в трех измерениях и осуществлять радиологический мониторинг как горизонтальной, так и вертикальной поверхностей».

Система действительно универсальна. Если в воздухе подобные устройства могут работать чуть более получаса, то в наземном положении данная система способна проработать в 20 раз дольше, то есть до 10 часов. Кроме того, на платформе можно закрепить не только оборудование для радиационного анализа, но и, например, миноискатель, кстати, тоже разработанный специалистами ТГУ. Другими словами, это роботизированная система двойного назначения. Продукт технологической конверсии.

Она уже прошла испытания на учебных полигонах. За счет работающих винтов система практически не оказывает давления на грунт и способна в короткие сроки картографировать расположение мин. Эта разработка, по мнению ее создателей, способна сделать труд саперов гораздо менее опасным и, возможно, в перспективе спасти немало жизней.

«Сейчас мы заняты тем, что дорабатываем различные полезные нагрузки на эту роботизированную платформу, — говорит Иван Ивонин. — Чтобы в будущем предлагать покупателям готовые версии системы в зависимости от их нужд и потребностей.

Заинтересованность уже проявили Сибирский региональный центр МЧС России, а также ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий).

В составе Томского государственного университета сегодня работают три научно-исследовательских института, которые совместно с кафедрами и осуществляют все новейшие разработки. Причем робототехника — всего лишь одно из многочисленных направлений этой деятельности. Активно развиваются здесь такие направления, как мониторинг биоресурсов, технология нанокомпозитов на основе легких сплавов для аэрокосмической промышленности, различных реагентов для нужд нефтегазодобывающей отрасли и многие другие. Разработки в области аналитической биохимии находят применение в области медицинской диагностики. Один из примеров — демонстрируемый на выставке аппаратно-программный комплекс скрининговой диагностики рака легких.

«Уникальность разработки в том, что мы вместе с индустриальным партером ООО «Специальные технологии» разрабатывали прототип диагностического комплекса, который бы не требовал каких-то специальных условий для диагностики. Все, что необходимо нам для анализа, — выдох пациента. Ученые работали над созданием диагностического комплекса для массовой диагностики в поликлинике, например, при диспансеризации населения, объясняет руководитель проекта, доктор физ.-мат. наук, заместитель проректора по научной работе НИ ТГУ Юрий Кистенёв. — Нам необходимо было добиться, с одной стороны, регистрации достаточно полных спектральных характеристик пробы выдыхаемого воздуха, несущих информацию о наличии заболевания, с другой стороны, — разработать методы анализа экспериментальных данных, способных выявить это заболевание с достаточно высокой степенью точности.

Мы проводили испытания на нескольких группах пациентов, и наша разработка продемонстрировала практически 90%-ный результат».

Существующий опытный образец представляет собой универсальный прибор. В планах — сделать на базе этой разработки целую линейку более узкоспециализированных диагностических комплексов, которые будут доступны по технологии и стоимости. А в перспективе нескольких лет они будут запущены в мелкосерийное производство.

После того как первые приборы будут поставлены в медучреждения, заработает специальный «облачный» сервис, который будет аккумулировать диагностическую информацию и богатый материал для дальнейшего усовершенствования программно-аналитической части комплекса.

Еще одна разработка из области медицины — специальный прибор для лечения обморожений. Он также уже прошел испытания и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. «Этот прибор позволяет не только быстро и безболезненно лечить обморожения различной степени, но и избежать различных неприятных последствий, болевых синдромов и косметических повреждений кожных покровов. Сейчас мы этот комплекс совместно с медиками из Санкт-Петербурга представили на рассмотрение в Фонд перспективных исследований», — поясняет Иван Ивонин.

Многие разработки Томский госуниверситет осуществляет совместно с научными центрами и институтами новосибирского Академгородка. Некоторые из этих работ фактически начались со знакомства на площадке «Технопрома», а сейчас выросли до полноценного сотрудничества в самых различных областях. Впрочем, тесные связи с институтами СО РАН никогда и не пропадали.

«Десятилетиями мы выполняем совместные разработки с Институтом физики полупроводников, — говорит Иван Ивонин. — Поскольку у нас большое количество научно-исследовательских институтов и факультетов, мы работаем с большим количеством подразделений Сибирского отделения РАН. И это сотрудничество, в том числе с Институтом неорганической химии, НИИ Цитологии и генетики и многими другими, приносит хорошие плоды в виде перспективных разработок и опытных образцов высокотехнологичной продукции, многие из которых представлены сегодня в этой экспозиции».

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

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