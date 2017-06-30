Промышленность Сибири обеспокоена неконтролируемым ростом цен на электро­энергию и мощность. Проблема не теряет актуальности последние годы, но решения ее по-прежнему нет. По мнению представителей реального сектора, «пресс тарифов» грозит «ростом задолженности и падением производства». Подробнее — в материале «КС».

Тема обеспокоенности промышленников резким ростом цен на электроэнергию не теряет актуальности последние 4–5 лет. По мнению экспертов, конкурентоспособность реального сектора экономики во многом обеспечивается за счет низких базовых издержек. Для энергоемких отраслей, таких как металлургия, добыча и переработка полезных ископаемых, производство цемента, затраты на электроэнергию являются одними из определяющих. «Только за последний год промышленная инфляция для отрасли составила более 10%, — говорит исполнительный директор НО «Союзцемент» Дмитрий Сапронов. — Это рост стоимости железнодорожных перевозок, электроэнергии, топлива. Естественно, данный факт отражается на финансовых показателях предприятий. Особенно это было заметно на падающем рынке», — добавляет он.

Подтверждают слова эксперта и отчеты предприятий, например, в черной и цветной металлургии. Генеральный директор ПАО «Сиблитмаш» Анатолий Масалов приводит данные за последние четыре года, подчеркивая, что цена на мощность выросла почти в четыре раза. «В феврале 2016 года цена мощности составила 702,56569 рубля за 1 кВт без НДС, в октябре 2016 года — 705,73 рубля за 1 кВт, — рассказывает Анатолий Масалов. — По сравнению с ценой мощности в январе 2015-го (350,36660 рубля) произошло увеличение в два раза. По сравнению с ценой июля 2013 года (203,67151 рубля за 1 кВт) цена выросла в 3,45 раза», — возмущается он. Одной из главных проблем промышленников, по мнению собеседника «КС», является то, что окончательные значения стоимости мощности и электроэнергии становятся известны только после 15-го числа месяца, следующего за отчетным. «Этот факт приводит к ошибочному финансовому планированию и невозможности просчитать себестоимость продукции», — сетует Масалов.

В Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий (МАРП) по Новосибирской области также говорят о том, что с начала действия постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии» наметился рост совокупных платежей за электроэнергию и мощность для промышленных потребителей. В письме МАРП от 13 февраля, адресованном полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло (есть в распоряжении «КС»), сообщается о непосильном для промышленности «прессе тарифов». «Скачки цен за потребленную электроэнергию и мощность могут быть по стоимости выше предыдущего периода на 40%. Неизвестны часы максимальных нагрузок», — говорится в документе. Такие факторы, по мнению членов МАРП, приводят к невозможности формирования ценовой политики предприятия, а при резких скачках стоимости электроэнергии — даже «к убыточности уже выпущенных энергоемких изделий». В документе сообщается, что средний рост цен для промышленных потребителей Новосибирской области за 2015 год составил 19%, за 2016-й — еще порядка 21%. «Рост энерготарифов значительно превышает среднегодовой показатель инфляции, а по мощности рост превысил 44%. За январь текущего года эта составляющая выросла еще на 11,3%», — говорится в обращении МАРП. Руководители крупнейших компаний Новосибирска, поставившие подпись под документом, отмечают, что «изымаются колоссальные средства из реального сектора экономики в объеме, превышающем все формы государственной поддержки».

Проблема роста энерготарифов актуальна для всех регионов Сибири. Как рассказала «КС» председатель некоммерческого партнерства «Союз ЭнергоПотребителей Красноярского края» Елена Зимарева, в Красноярском крае по приказу РЭК № 675-П от 26.12.2016 установлены следующие одноставочные тарифы СН-2 и НН на второе полугодие текущего года. НН — 4,23890, СН-2 — 2,14648, ВН — 0,96074 против 3,57272, 1,80913, 0,80975 соответственно.

Ожидания экспертов пессимистичны. По прогнозу «Совета рынка», в среднем цены на мощность будут расти на 18% в год, причем такой темп роста сохранится в 2017–2020 годах.

Исполнительный директор НО «Союзцемент» Дмитрий Сапронов, как и многие промышленники, обеспокоен тем, что рост тарифов в значительной степени снижает рентабельность цементных предприятий, поскольку цены на продукцию практически не растут. Причины — стагнация рынка, которая продолжается на протяжении последних трех лет, и возросшая конкуренция со стороны зарубежных производителей. По его данным, некоторые компании, входящие в «Союзцемент», стремясь снизить издержки производства, вынуждены разрабатывать проекты по внедрению собственной генерации энергии.

Члены Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий по Новосибирской области предлагают на законодательном уровне рассмотреть вопрос компенсаций дополнительных расходов, вызванных непредсказумым увеличением затрат на потребленные энергоресурсы для предприятий. Также предлагается при рассмотрении и публичном обсуждении законопроектов в сфере электроэнергетики принимать необходимые ограничения роста энерготарифов для конечного потребителя. Однако реакции властей пока нет.

В Министерстве энергетики РФ основными факторами, повлекшими повышение цен на электрическую энергию, называют снижение объемов выработки дешевой электроэнергии ГЭС, расположенными во второй ценовой зоне, вследствие маловодности рек Сибири, а также снятие ограничений на переток электрической энергии между первой и второй ценовыми зонами ОРЭМ.

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