Выросла зарплата бюджетников Новосибирской области

Новосибиркстат опубликовал информацию о среднемесячной начисленной заработной плате работников бюджетных учреждений Новосибирской области за I квартал 2017 года.



Согласно сообщению Новосибирскстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений в Новосибирской области в I квартале 2017 года в среднем составила 28 694 рубля. Это 91,5% к среднеобластному уровню. При расчетах учитывались бюджетники всех видов экономической деятельности, включая государственное управление и обеспечение военной безопасности.

Самой высокой оказалась заработная плата в области искусства и организации развлечений. Она составила в среднем 32 714 руб. В области здравоохранения средняя зарплата — 27 834 руб. А самым низким уровень оплаты труда оказался в дошкольном образовании. В этой сфере платят в среднем 19 704 руб.

В сравнении с I кварталом 2016 года средняя зарплата бюджетников возросла. В среднем прирост составил 4%. Самый высокий рост этого показателя проявили обрабатывающие производства. Там средняя заработная плата бюджетных работников возросла на 16,4%. На втором месте деятельность в области информации и связи — 9,9%.

Отрицательную динамику показала строительная сфера (94,3% к 2016 г).

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