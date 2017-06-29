Для четвертого моста в Новосибирске создают казенное учреждение

 
 
четвертый мост в Новосибирске
Фото: stpr.ru

После того как было официально объявлено о федеральном софинансировании строительства четвертого моста через Обь, в облправительстве был подписан документ о создании специального учреждения.

Правительство Новосибирской области создало государственное казённое учреждение, которое будет обеспечивать подготовку территории для строительства моста через Обь в Новосибирске и контролировать как саму стройку, так и эксплуатацию объекта.

Распоряжение о создании ГКУ «Мост» было подписано губернатором области 27 июня. В документе, опубликованном на сайте правительства, приводится также штатная численность работников учреждения, которая со временем будет расти. Так, в текущем году в ГКУ будут работать 18 человек, а со следующего – уже 33 человека.

Строительство четвертого моста станет первым проектом дорожно-строительной отрасли региона, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  