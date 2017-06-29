Для четвертого моста в Новосибирске создают казенное учреждение

После того как было официально объявлено о федеральном софинансировании строительства четвертого моста через Обь, в облправительстве был подписан документ о создании специального учреждения.

Правительство Новосибирской области создало государственное казённое учреждение, которое будет обеспечивать подготовку территории для строительства моста через Обь в Новосибирске и контролировать как саму стройку, так и эксплуатацию объекта.

Распоряжение о создании ГКУ «Мост» было подписано губернатором области 27 июня. В документе, опубликованном на сайте правительства, приводится также штатная численность работников учреждения, которая со временем будет расти. Так, в текущем году в ГКУ будут работать 18 человек, а со следующего – уже 33 человека.

Строительство четвертого моста станет первым проектом дорожно-строительной отрасли региона, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

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