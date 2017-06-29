Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в рамках проходящей 29 июня сессии проголосовали за то, чтобы сформировать письменное обращение к губернатору области Владимиру Городецкому с просьбой уволить начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Дубовицкого в связи с допущенными им нарушениями. В свою очередь министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин, уволенный с поста заместителя председателя правительства региона, в итоге этой участи избежал.

Напомним, что на проходящей сессии Законодательного собрания НСО депутат Олег Сметанин выступил с инициативой включения в повестку обращение к губернатору области Владимиру Городецкому с просьбой уволить начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Дубовицкого и министра сельского хозяйства, заместителя председателя правительства НСО Василия Пронькина. Инициатива была принята большинством депутатов, присутствовавших на сессии.

До того, как парламентарии приступили к голосованию, депутат ЗС НСО Юрий Бугаков взял слово и выступил с поддержкой Василия Пронькина, выразив сожаление, что в отношении чиновника были приняты такие меры (увольнение с заместителя председателя правительства НСО — «КС»). В поддержку тезисов Юрия Бугакова выступили зампред комитета по бюджету ЗС НСО Юрий Зозуля и руководитель аграрного комитета ЗС НСО Олег Подойма. Юрий Зозуля предложил коллегам проголосовать раздельно по каждой из кандидатур (Вячеслава Дубовицкого и Василия Пронькина соответственно). А Юрий Бугаков высказал гипотезу, что депутат Олег Сметанин, выступивший с такой инициативой, сам не прочь занять кресло главы регионального минсельхоза. Впрочем, Владимир Городецкий в рамках сессии дал понять, что Василий Пронькин остается министром сельского хозяйства региона.

В результате депутаты большинством голосов выступили за то, чтобы губернатор принял кадровые меры в отношении начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Дубовицкого. Василий Пронькин в этом обращении не упоминается.

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