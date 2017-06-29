Виктор Толоконский назначил министром экологии бывшего прокурора

Сегодня на сессии Заксобрания Красноярского края председатель правительства региона Виктор Томенко сообщил, что руководителем министерства экологии и рационального природопользования назначен Владимир Часовитин.

Распоряжение о назначении руководителя недавно созданному в правительстве Красноярского края министерству экологии и рационального природопользования подписал губернатор региона Виктор Толоконский. Об этом стало известно из выступления на сессии краевого Заксобрания председателя правительства региона Виктора Томенко. Новое министерство возглавит Владимир Часовитин, который с 2007 по 2011 год служил прокурором в Красноярске, а затем заместителем мэра. В краевую администрацию Часовитин перешел в 2012 году на пост начальника контрольного управления губернатора, а спустя три года его назначили руководителем агентства госзаказа.

Задачей министерства будет исполнение плана мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае и взаимодействие с экологические организациями. На сомнения, что новое структурное подразделение только увеличит штат чиновников, в правительстве уже говорили, что министерство экологии будет сформировано путем преобразования существующих органов исполнительной власти края.

Отметим, что в регионе уже давно работает министерство экологии и природных ресурсов и экологии.

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