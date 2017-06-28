В июле в Новосибирске пройдут занятия для женщин, имеющих детей, в рамках развития женского предпринимательства. Участницы проекта имеют возможность получить грант в размере до 200 тыс. рублей, рассказали организаторы.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее».

На сайте бесплатного образовательного проекта «Мама-предприниматель» стартовала регистрация на посещение очных занятий, которые пройдут со 2 по 6 июля. Слушателями, как рассказала директор по развитию школы бизнеса SREDA Кристина Кучинская, станут женщины в декретном отпуске, матери несовершеннолетних детей, а также женщины, находящиеся на учете в службе занятости. Организаторы пообещали, что участница, представившая лучший бизнес-проект, получит грант в размере до 200 тыс. рублей на развитие своего дела. По условиям конкурса, бизнес-идея должна быть реализована в течение ближайшего календарного года.

«Другие проекты, отмеченные жюри получат возможность информационного продвижения на других федеральных проектах «ОПОРА РОССИИ»», — добавила Кристина Кучинская.

К слову, участницы проекта смогут посетить мероприятия международного Конгресса женщин-предпринимательниц стран ШОС и БРИКС, которые будут проходить в Новосибирске с 3 по 4 июля. Планируется, что в работе конгресса примет участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На мероприятие приглашены более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.

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