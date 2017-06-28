В июне 2017 года в Новосибирске средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке квартир показала незначительную положительную динамику: прирост составил 0,14 % – до 58,88 тыс. руб. за 1 кв. м, В целом по итогам полугодия стоимость снизилась.

«В соответствии с нашими прогнозами данными ранее, в этом году снижение сменилось колебанием средних цен, – рассказывает руководитель офиса агентства недвижимости «Жилфонд» Сергей Ежак. – Рынок жилой недвижимости в силу своей инертности пока незначительно отреагировал на снижение ипотечных ставок и доступность кредитования, а покупатели и продавцы квартир проявляют в первом полугодии высокую активность. В летний сезон изменения цен на отдельные квартиры могут носить непредсказуемый характер, но в среднем по рынку существенных изменений ожидать не стоит. Потребители могут в рабочем режиме решить жилищные вопросы».

В первом полугодии средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке снизилась всего на 0,64 %, т. е. на 380 руб. за кв. м: с 59,26 тыс. руб. за кв. м на 1-е января до 58,88 тыс. руб. за кв. м в конце июня.

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