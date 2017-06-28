В Новосибирске на базе Государственной Новосибирской областной клинической больницы состоялось совещание, посвященное анализу результатов экспертизы качества медицинской помощи.

С докладом об итогах экспертной деятельности ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ранее РОСНО-МС) в 2016 году выступила руководитель отдела экспертизы качества медицинской помощи новосибирского филиала С.И. Рачева. За круглым столом собрались главные врачи медицинских организаций Новосибирской области, представители регионального министерства здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского страхования, специалисты страховых медицинских организаций региона.

В рамках круглого стола состоялись выступления экспертов качества медицинской помощи по профилям терапия, неврология, онкология с докладами о результатах экспертной работы в медицинских организациях Новосибирска и Новосибирской области, работающих в системе ОМС.

После выступлений участники совещания провели совместное обсуждение типичных ошибок лечебно-диагностического процесса и выработали рекомендации по его улучшению в регионе.

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