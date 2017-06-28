Новосибирский суд признал тариф S7 незаконным

Тариф авиакомпании S7, где пассажиры не могли провезти бесплатно багаж весом до 10 кг, судом признан незаконным, узнал «КС» из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На тарифе «Эконом Базовый» авиакомпании S7 не был предусмотрен бесплатный провоз багажа, что послужило причиной судебного разбирательства, на котором настояли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, так как в соответствии с воздушным законодательством пассажиры имеют право на провоз багажа весом до 10 кг бесплатно. По тарифу авиакомпания разрешает лишь провоз ручной клади в салоне самолета.

«Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира. Таким образом, ПАО «Авиакомпания «Сибирь» обязано предоставить пассажиру воздушного судна право бесплатного провоза своего багажа в пределах установленной законом нормы без каких-либо ограничений», — следует из сообщения прокуратуры.

Эти нарушения рассматривались Обским городским судом. Прокурор требовал признать тариф незаконным и внести в него изменения.

«Решением Обского городского суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу не вступило», — рассказали о результатах в транспортной прокуратуре.

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