Страховая компания «РГС Жизнь» выплатила 1 млн рублей клиенту в Новосибирске, застрахованному по программе накопительного страхования жизни «Семья Престиж — 2». Выплата осуществлена после перенесенного страхователем инфаркта миокарда.

Полис накопительного страхования жизни от компании «РГС Жизнь» включал в себя страхование жизни и здоровья, покрывающее в том числе риск возникновения смертельно опасного заболевания, в случае которого обеспечивается выплата полной страховой суммы. С клиентом был заключен договор на накопление 1 млн рублей сроком на 10 лет.

Через два года после заключения договора страхования у клиента было диагностировано смертельно опасное заболевание – инфаркт миокарда. К тому времени он успел внести 249 тыс. рублей. После того, как это диагностирование было признано страховым случаем, клиент получил страховую выплату от «РГС Жизнь» в размере 1 млн рублей.

«После полученной выплаты у клиента и его семьи появился достаточный капитал на период восстановления работоспособности кормильца, — отмечает директор Новосибирского филиала компании РОСГОССТРАХ Артем Сычев. – Клиент уже получил деньги и намерен заключить договор инвестиционного страхования c «РГС Жизнь», чтобы и в дальнейшем сохранить уверенное финансовое положение своей семьи».

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