«Ауди Россия» объявила об открытии первого в Сибири официального дилерского центра Audi, построенного в соответствии с инновационной международной концепцией «Терминал». Новый салон был запущен в Тюмени, а его общая площадь составляет 1408,1 кв. м. Дилеры сибирского федерального округа пока не готовы строить такие масштабные центры из соображений сроков окупаемости, однако после запуска тюменского салона ситуация может измениться.

По данным АЕБ, за 2016 год в Тюмени было продано 70 новых автомобилей Audi. Для сравнения: за этот же период в Красноярске было реализовано 190, в Иркутске — 111 автомобилей Audi.

«Audi Центр Тюмень» стал первым в Сибири дилерским центром Audi, построенным в соответствии с международной концепцией «Терминал». Новый салон Audi принадлежит концерну Mitsui, который работает на автомобильном рынке России с 2006 года. Компания Mitsui имеет 139 филиалов в 66 странах мира.Автомобильный бизнес является одним из приоритетных направлений развития концерна в России.

Формат «Терминал» объединяет в себе совокупность архитектурных решений, разработанных компанией Audi. В частности речь идет о наклонной стене с покрытием из серого гравия, которая представляет собой гоночный трек, отсылая к выдающимся успехам Audi в автоспорте. Гоночная тема продолжается плавным переходом стены в пол: автомобили представлены в соответствии с принципами расстановки болидов на стартовой решетке гоночного трека. Также особенностью салона формата «Терминал» является алюминиевый орнамент наружных стен, который символизирует легкость и прочность конструкции. Подобная организация интерьера создает особое трехмерное пространство, а точечное освещение эффектно подчеркивает грани каждого из автомобилей.

Общая площадь салона составляет 1408,1 кв. м. Под шоу-рум отведена площадь в 602,57 кв.м. с возможностью демонстрации до 19 автомобилей. Зона продаж сертифицированных по программе Audi:plus автомобилей с пробегом расположена в соседнем здании и занимает площадь 391,5 кв.м. Сервисная зона, расположенная на площади 638,7 кв.м, оборудована 7 постами и 4 подъемниками, что позволяет обслуживать до 16 автомобилей ежедневно. Кузовной цех занимает площадь 618 кв.м. и оборудован 4 зонами подготовки, 2 постами арматурных работ и 1 покрасочной камерой, что позволяет обслуживать до 8 автомобилей ежедневно.

«Открытие столь масштабного шоурума в Тюмени демонстрирует стратегическую важность локального рынка и наши намерения по дальнейшему развитию бренда в России», — отметил глава марки Audi в России Любомир Найман.

Напомним, что дилеры марки Audi в СФО пока не готовы строить полнофункциональные салоны формата «Терминал». Именно требования дистрибьютора по возведению таких объектов в том числе являлись камнем преткновения для сибирских партнеров марки, в частности в Новосибирске и Омске. В настоящий момент в обоих городах-миллионниках дилеры Audi отсутствуют. Вместе с тем, уже осенью в Новосибирске откроет двери дилерский центр немецкой марки компании «Автомир». Однако он будет располагаться на действующей площадке дилера на проспекте Энергетиков.

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