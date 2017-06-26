Мэрия Новосибирска рассмотрит возможность установки памятника Сталину на территории колледжа

Мэрия Новосибирска ответила на обращение инициативной группы горожан по поводу установки памятника Иосифу Сталину. Напомним, что активисты выступили с предложением установить в центре города бюст, созданный на средства горожан, уже около года назад. Однако, муниципальная власть отвергла все предложенные площадки.

Как рассказал «КС» представитель инициативной группы Алексей Денисюк, мэрия ответила на требование активистов предложить альтернативные территории для установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске. На этот раз активисты предложили недавно организованную на территории одного из колледжей «Аллею маршалов».

«Что касается установки памятника на территории Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина (улица Станционная, 30), то мэрия города Новосибирска считает возможным рассмотреть данную площадку по Вашему заявлению. На территории колледжа действительно уже установлены бюсты Маршалов Советского Союза Жукова Г.К. и Рокоссовского К.К., лётчика, Героя Советского Союза Талалихина В.В», — сообщается в письме, подписанном первым заместителем мэра Геннадием Захаровым. Теперь от активистов требуется разработать новый эскизный проект с учетом предложенной площадки, после чего заявка будет рассмотрена на заседании художественного совета.

Ранее мэрия Новосибирска провела опрос жителей города об их отношении к возможной установке памятника Сталину. «КС» также провел опрос среди своих читателей. 41% проголосовавших на сайте издания решили, что памятник обязательно надо установить — на одной из центральных улиц или в крупном городском сквере. Исторический парк «Патриот» с Аллеей маршалов в качестве подходящей площадки назвали только 21% проголосовавших, а 6% предложили сделать это на частной территории. 33% читателей посчитали необходимым вообще запретить установку бюста Сталина в Новосибирске.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter