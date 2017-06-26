В Бердском заливе разлилось топливо от затонувшего судна

В субботу 24 июня в Бердском заливе затонуло судно, находящееся у причала. Между тем в транспортной прокуратуре сообщили о факте разлива нефтепродуктов.

Самоходное судно-толкач «Марс», принадлежащее ООО «СК «Норд-Вест», было поднято со дна Бердского залива в воскресенье. Стало известно, что судно, затонувшее в субботу 24 июня, стояло на ремонте и не эксплуатировалось. Однако в акваторию залива попали остатки топлива. Инцидент произошел недалеко от бердского пляжа «Ремикс».

На момент написания материала масляные пятна с поверхности воды уже убраны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Как установили в ходе осмотра поднятого судна, затонуло оно из-за пробоины в днище катера. В настоящее время транспортная прокуратура организовала проверку этого инцидента.

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