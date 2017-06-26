Страхование жизни и имущества физлиц станут драйверами роста рынка

По прогнозам Всероссийского союза страховщиков (ВСС) прирост страхового рынка в текущем году составит 7-10%.

Как рассказал в ходе пресс-конференции 23 июня президент ВСС Игорь Юргенс, темпы роста страхового рынка в 2017 году замедлятся по отношению к показателям прошлого года, но все равно окажутся выше уровня инфляции. В среднем, рост рынка ожидается на уровне 7-10%, где основными драйверами роста станут страхование жизни и имущества физлиц. «В числе растущих сегментов, помимо страхования жизни, могут быть «коробочные» продукты. В числе проблемных – ОСАГО и страхование имущества юрлиц», — рассказал Игорь Юргенс.

Стагнирующие сегменты, по мнению президента ВСС, подвержены продолжающемуся периоду экономической нестабильности, умеренным инфляционным и девальвационным рискам, сохраняющемуся давлению деятельности автоюристов-мошенников судебной практики на убыточность. Так, по данным ЦБ РФ по итогам первого квартала 2017 года выплаты страховщиков увеличились на 5,2%, составив 123,5 млрд рублей. Сборы также увеличились на 5,2% и составили 316,3 млрд рублей.

«ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом. Эффект от повышения тарифов окончательно исчерпан, новых стимулов для развития сегмента нет, — продолжил президент ВСС. — Выплаты по ОСАГО выросли до 52,4 млрд руб. (на 46,4%). Объем рынка ОСАГО сократился на 3%. Убыточность продолжает расти: уровень выплат по итогам 2016 года составил 73%, а в первом квартале 2017 года – превысил 108%».

Кроме того, Игорь Юргенс отметил, что пока рано говорить о результатах от нововведений в законодательстве о натуральном возмещении по ОСАГО. По его словам, несмотря на потенциальное снижение судебных издержек страховщиков, натуральное возмещение даже увеличивает убыточности сегмента, так как в этом случае возникает интерес к завышению стоимости ремонта у СТО.

Максимальные темпы роста по рынку в первом квартале показало страхование жизни – на 44,4%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели можно назвать снижающимися – за первый квартал 2016 года страхование жизни выросло на 66%.

По предварительным прогнозам ВСС, в текущем году рост продаж может продолжиться в сегменте автокаско, что связано с всплеском продаж новых авто. Также может измениться структура распределения сборов между агентскими и офисными продажами в пользу последних. Не последнюю роль в этом может сыграть и увеличивающийся спрос на онлайн-продажи. Только в первом квартале 2017 года 6,3% страховых премий по ОСАГО было получено от электронных продаж, в то время, как по итогам всего 2016 года доля таких продаж составила всего 1%.

«Кроме того, страховые компании активно развивают онлайн-сервисы – сервисы оплаты, личные кабинеты, где можно видеть информацию по всем страховым продуктам клиента. Это особенно актуально для программ инвестиционного страхования жизни, в рамках которых важно мониторить доходность инвестиций в любой момент времени, корректировать стратегии и другое», — рассказал Игорь Юргенс.

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