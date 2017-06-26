Несмотря на то что отопительный сезон в целом по Сибирскому федеральному округу (СФО) прошел без серьезных сбоев, и уже полным ходом идет подготовка к следующему, ряд объектов не получили паспорта готовности и не сформировали запасы топлива. Как энергетики готовятся к новому осенне-зимнему периоду, выяснял корреспондент «КС».

В середине мая полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло на совещании, посвященном итогам отопительного периода (ОЗП) 2016–2017 гг. и подготовке к следующему сезону, оценил прохождение ОЗП как «удовлетворительное». Отопительный сезон в субъектах СФО прошел без значительных сбоев, а аварийные ситуации в основном носили локальный характер и устранялись в короткие сроки. Однако в некоторых муниципалитетах появлялись серьезные риски в связи с неготовностью коммунальных объектов и отсутствием запаса топлива.

Как пояснили корреспонденту «КС» в окружном информационном центре (ОИЦ), с такими проблемами столкнулись в нескольких регионах. Так, в течение всего ОЗП 2016–2017 на особом контроле находились ТЭЦ, не получившие паспортов готовности. Такие теплоэлектростанции оказались в Рубцовске Алтайского края, Байкальске Иркутской области, Юрге Кемеровской области и поселке Первомайском Забайкальского края. Наиболее острая ситуация сложилась в городе Вихоревка, поселках Молодежный и Эдучанка Иркутской области, где не в полном объеме выполнили ремонты котельных, из-за чего происходили регулярные сбои в работе, кроме того, отсутствовал нормативный запас топлива.

К слову, не сформировали запасы в октябре-декабре прошлого года на ряде объектов в Республике Бурятии (поселки Токсимо, Заиграево, Татарский ключ, котельная ЗАО «Улан-Удестальмост»), Республике Хакасии (города Сорск, Черногорск, Аскизский и Боградский районы), Забайкальском крае (поселки Оловянная и Агинское). Как отмечают в полномочном представительстве президента РФ в СФО, ситуацию удалось нормализовать только в марте 2017 года. Но при этом до сих пор осталась не погашенной задолженность перед поставщиками топлива.

Также среди проблем, влияющих на качество подготовки к зиме, полпред отметил рост задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса и энергетики. Так, за четыре месяца 2017 года задолженность всех групп потребителей в СФО выросла на 20%, а это 40 млрд рублей. Полномочный представитель призвал активизировать работу по ликвидации задолженности.

В частности, Сергей Меняйло поставил ряд задач перед органами исполнительной власти и руководством энергетических компании. Совместными усилиями они должны обеспечить опережающее финансирование предзимних работ, принятие эффективных мер по снижению задолженности потребителей, выполнение единых окружных показателей по подготовке жилого фонда и энергетических объектов, обеспечение продукцией районов с ограниченным сроком ввоза, формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов, максимальное накопление гидроресурсов на гидроэлектростанциях и подготовку к зимнему периоду военных городков.

В регионах

Корреспондент «КС» по поводу прохождения отопительного сезона и подготовке к будущему побеседовал с властями и энергетиками Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского края. Этих субъектов Федерации среди проблемных не оказалось.

Что касается выработки, то в Новосибирской области этот показатель за отопительный период 2016–2017 гг. сократился на 13,3%. Снижение реализации произошло по причине сокращения норматива потребления тепловой энергии на 1 квадратный метр отапливаемой жилой площади в домах, где отсутствуют приборы учета тепловой энергии, пояснили «КС» в правительстве региона.

Снизились и показатели аварийности. Всего за отопительный период зафиксировано 108 отключений на объектах теплоснабжения Новосибирской области продолжительностью менее суток, что по сравнению с предыдущим годом на 3% меньше.

Всего за сезон израсходовано 778 тыс. тонн топлива. Проблем с поставками не возникало.

На прохождение осенне-зимнего периода 2016–2017 года израсходовали 2,87 млрд рублей. Как подчеркивают в правительстве региона, это 149% от плана, а запланировано было 1,92 млрд.

На будущий сезон направят средств меньше — 2,4 млрд рублей. В СМИ в свою очередь обсуждалось, что объем средств сократится в два раза. В правительстве же, напротив, утверждают, что из бюджета региона на будущий ОЗП финансирование будет увеличено на 9,5% и составит 856 млн рублей.

В целом в Новосибирской области к отопительному периоду планируется подготовить 15 730 жилых домов; пять ТЭЦ, 1234 котельных, 4 тыс. км тепловых и 10 тыс. км водопроводных сетей.

В свою очередь в «СИБЭКО» выработка электроэнергии с сентября 2016 года по апрель 2017-го составила 9,08 млрд кВт•ч, что на 3,5% ниже показателей предыдущего сезона, отпуск тепла за прошедший отопительный период составил 12,13 млн Гкал. Этот же показатель, напротив, превысил значения ОЗП 2015–2016 гг. на 4,1%.

За осенне-зимний период 2016–2017 гг. по источникам АО «СИБЭКО» (ТЭЦ) произошло 19 технологических нарушений, что значительно ниже уровня предыдущего сезона — в 1,7 раза, во время ОЗП 2015–2016 зафиксировано 33 нарушения. При этом в тепловых сетях количество дефектов за осенне-зимний период 2016–2017 гг. осталось на уровне прошлого сезона.

Как сообщили в пресс-центре АО «СИБЭКО», на подготовку прошедшего осенне-зимнего периода было затрачено 2,4 млрд рублей, а капитальные вложения по инвестиционной программе составили 2,6 млрд рублей. Точно такие же суммы запланированы и на будущий отопительный период.

В ТГК-11, которая занимает 52% рынка, энергообъектами выработано электрической энергии 4,51 млрд кВт•ч, отпущено тепловой энергии 7,2 млн Гкал. Таким образом, выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим сезоном снизилась на 5%, а теплоэнергии выросла на 2,8%. Пиковые нагрузки сезона пройдены без аварий и замечаний, качество услуг отопления, электрообеспечения, ГВС соответствовало всем установленным нормативам, отметили в пресс-службе.

«Успешному прохождению отопительного сезона способствовало в первую очередь выполнение всех производственных программ, которые были намечены при подготовке к осенне-зимнему периоду, — отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский. — Было выполнено 53 ремонта генерирующего оборудования, капитальный и средний ремонт шести энергетических котлов, трех турбин, ПГУ-90. В самый пик отопительного сезона мы ввели в эксплуатацию новый турбоагрегат на ТЭЦ-3 мощностью 120 МВт. Реализация этого проекта по увеличению установленной мощности позволила улучшить надежность энергоснабжения промышленных предприятий, теплоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального сектора города».

Ремонтный фонд АО «ТГК-11» в 2016 году составил более 1,6 млрд рублей, на 2017 год запланировано реализовать мероприятий по подготовке к зиме на сумму свыше 1,89 млрд рублей.

В новый сезон

Подготовка к грядущему отопительному периоду идет полным ходом. С середины мая на правом берегу Новосибирска «СИБЭКО» приступило к гидравлическим испытаниям.

До начала отопительного периода 2017–2018 гг. компания планирует выполнить капитальные ремонты на 11 единицах оборудования ТЭЦ: техническое обслуживание и текущие ремонты оборудования котельных, ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание тепломеханического, электрического оборудования, систем регулирования и автоматизации ЦТП, ПНС.

Несмотря на рост тарифа на 4%, а не на планируемые 14,9%, на услуги ЖКХ в Новосибирской области, финансирование осталось на уровне 2016 года. Ремонтный фонд АО «СИБЭКО» в 2017 году, как и в 2016 году, составит 2,4 млрд рублей. Не изменится и объем капитальных вложений по сравнению с 2016 годом — 2,6 млрд рублей. Кроме того, в рамках инвестиционной программы для обеспечения надежного прохождения ОЗП 2017–2018 гг. в текущем году планируются реализовать модернизационные мероприятия на ТЭЦ-2, -3, -4 и -5.

Инвестиционной программой текущего года ТГК-11 предусмотрено освоение 1,01 млрд рублей. Основные работы пройдут в структурном подразделении ТЭЦ-5.

Согласно годовому графику ремонта основного оборудования на 2017 год запланировано выполнить ремонт 50 единиц генерирующего оборудования, в том числе энергетических и водогрейных котлов, турбоагрегатов, газотурбинной установки, из которых капитальных и средних ремонтов будет сделано для 11 единиц оборудования. Планируется выполнить замену поверхностей нагрева котлоагрегатов на уровне прошлого года, перечислили в пресс-службе ТГК-11.

В свою очередь в красноярском филиале Сибирской генерирующей компании (СГК) подготовка к новому отопительному сезону началась с марта 2017 года. В этом году ремонтные работы затронут 104 единицы основного оборудования ТЭЦ (54 котла, 25 турбин и 25 турбогенераторов). При этом на восьми котлоагрегатах, пяти турбинах и шести генераторах пройдут капитальные ремонты. Будет заменено свыше 600 тонн поверхностей нагрева. По данным на 1 июня, выполнено 40% от плана ремонта, ответили в пресс-службе СГК.

На 2017 год по инвестиционной программе филиала предусмотрено мероприятий на сумму более 653 млн рублей и на развитие теплосетевого комплекса г. Красноярска — 910 млн.

В текущем году Красноярская теплотранспортная компания смонтирует около 23 км новых трубопроводов, из них около 14 км заменят по ремонтной программе, свыше 9 км будет уложено по программе нового строительства.

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