Министерство культуры незаконно выделило 50 млн руб. на реконструкцию объектов в Омске

На сайте Счетной палаты РФ опубликованы результаты проверки исполнения бюджета Министерством культуры России. В частности, в тексте сообщается, что были нарушены условия предоставления субсидий Минкультуры при заключении соглашения с Омской областью.



Счетная палата РФ выяснила, что из одиннадцати объектов капитального строительства, которые должны были быть завершены в 2016 году, семь так и не введены в эксплуатацию. В их числе реконструкция Здания страхового товарищества «Саламандра» в Омске для размещения Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, реконструкция комплекса зданий «Омская крепость» и строительство в городе Воскресенского собора.

Также проверка показала, что в нарушение условий предоставления субсидий Минкультуры заключило соглашение с Омской областью на 150 млн руб. и предоставило средства на софинансирование строительства региональных объектов культуры в сумме 50 млн руб. «Более того, в нарушение Бюджетного кодекса субсидия была предоставлена при отсутствии соответствующего акта Правительства», — сообщает ведомство.

По итогам проверки было решено направить представление Министерству культуры РФ и заключение в палаты Федерального собрания.

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