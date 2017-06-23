Кузбасс перенимает опыт государственно-частного партнерства Новосибирска

20 июня Новосибирск посетила делегация администрации Междуреченска. Целью поездки кузбасских чиновников стало изучение опыта новосибирских коллег в реализации благотворительного проекта «Поколение М» компании МТС, который является примером успешного государственно-частного партнерства (ГЧП).

Основа проекта МТС «Поколение М» — это интернет-площадка, с помощью которой дети со всей страны могут развивать свои таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по различным направлениям искусства. Кроме того, проект дает возможность помогать сверстникам, нуждающимся в медицинской помощи. Все активности на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги. За три года было сгенерировано 15 млн рублей, которые были направлены на операции 35 детей.

Напомним, что в середине мая МТС и администрация города Междуреченска подписали соглашение о социокультурном взаимодействии. Документ предполагает реализацию комплексной социальной программы для жителей Междуреченска, в том числе на территориях расположения предприятий Распадской угольной компании. Сотрудничество планируется осуществить в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М».

В Новосибирской области (НСО) участие в реализации этого масштабного социального проекта телеком-оператора принимают правительство НСО и мэрия Новосибирска. Информационная и административная поддержка со стороны властей обеспечила эффективную систему взаимодействия с региональными детскими творческими студиями и объединениями для участия в конкурсах «Поколения М» детей региона. «В таком ключе мы сотрудничаем с 2015 года. Проект МТС помогает нам в осуществлении культурных и социальных инициатив, — рассказал министр культуры НСО Игорь Решетников. — Наше партнерство с проектом «Поколение М» позволяет внедрить в систему дополнительного образования детей инновационные инструменты и каналы подачи информации. Мы продолжим интеграцию проекта «Поколение М» в региональные культурные и социальные инициативы».

Проект МТС каждый сезон дает возможность авторам лучших работ стажироваться в крупных творческих студиях и выступать на главных сценах страны. Кроме того, проект выступает как образовательная площадка — дети из любого уголка России могут обучаться онлайн у прославленных мэтров из различных областей искусства. «Мы предоставляем детям и подросткам, живущим в регионах, далеких от Москвы и Санкт-Петербурга, возможность для саморазвития. Участвующие в проекте мастера берут под опеку самых талантливых детей, зачастую давая им качественный профессиональный старт в жизни», — пояснила руководитель проекта «Поколение М» Елена Новожилова. — Совместными усилиями властей и бизнеса в городе формируется социокультурная среда, обеспечивающая воспитание ментально, эмоционально и творчески развитых детей».

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, подобное совместное сотрудничество дает реальный шанс сотням новосибирских детей развивать свои творческие таланты, получить бесценный жизненный опыт, вживую пообщаться с такими мастерами, как Полина Гагарина, Владимир Грамматиков, Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев. И большое число победителей и призеров из Новосибирска — это еще одно доказательство потенциала и таланта сибирских детей.

Как отметила Елена Новожилова, Новосибирск действительно отличается большой активностью. За три года реализации проекта «Поколение М» победителями и призерами конкурсов стали 240 детей, 28 из них — новосибирцы. «Наибольшее число победителей в федеральном проекте создает соответствующее впечатление о городе у всей страны. Неслучайно администрация Междуреченска решила сюда приехать и увидеть все своими глазами, чтобы понять в чем же секрет творческих успехов новосибирских ребят», — сообщила Елена Новожилова.

Итогом встречи делегации из Кузбасса с Игорем Решетниковым стало предложение заключить между администрацией Междуреченска и министерством культуры НСО соглашение о сотрудничестве. «В нашем городе около 11 тысяч детей от 6 до 18 лет, — сообщила заместитель главы Междуреченска по социальным вопросам Ирина Вантеева. — Чтобы проводимые для них мероприятия стали более насыщенными, в министерстве культуры НСО выразили готовность организовать для наших педагогов обучение — семинары и мастер-классы на базе художественного училища и архитектурной академии».

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