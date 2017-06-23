Комплекс услуг по хранению, перемещению и регистрации движения финансовых средств компаний, предоставляемый банками в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО), претерпевает изменения. В стремлении удовлетворить максимальное число потребностей малого бизнеса банки активно модернизируют сервисы, меняют тарифы, улучшают обслуживание. О том, что представляет собой РКО сегодня, в интервью «КС» рассказала руководитель управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк НАТАЛЬЯ ЛЕВЧЕНКО.

— Наталья Викторовна, какое место занимают операции РКО в структуре бизнеса банков и непосредственно Сбербанка?

— Доля комиссии от РКО составляет 53% в общей структуре некредитных доходов банка в сегменте малого и микробизнеса. Несмотря на то что активная клиентская база растет, доля комиссии от РКО в структуре некредитного дохода немного снижается. На это влияют два фактора. Во-первых, кроме РКО, наши клиенты все чаще пользуются иными некредитными продуктами: эквайринг, зарплатные проекты, корпоративные карты. Тем более что перечень продуктов постоянно расширяется в соответствии с потребностью бизнеса. Во-вторых, перевод платежей в дистанционные каналы.

Стоимость таких платежей значительно дешевле для клиентов, чем платежи на бумажном носителе.

— А сколько сейчас в Сибирском банке открывается счетов и как вы оцениваете свою долю на рынке вновь регистрируемых предприятий?

— В Сибирском банке открывается порядка 4 тысяч счетов в месяц. То есть каждый час мы открываем счета 25 предпринимателям. Для открытия счета выделены отдельные клиентские менеджеры. Доля на рынке различна на разных территориях, но в среднем составляет 30%.

— Время можно считать одним из самых ценных ресурсов предпринимателя. Что вы можете сказать относительно скорости прохождения платежей? На что могут рассчитывать клиенты банков в рамках РКО?

— Начнем с открытия счета. Сейчас этот процесс активно модифицируется, чтобы сократить время взаимодействия клиента с банком. На текущий момент предприниматель может получить номер расчетного счета буквально за 5 минут, не посещая офис банка. Для этого ему нужно ввести минимальное количество информации о себе на сайте банка и зарезервировать счет. Сообщив номер счета своим контрагентам, клиент дает им возможность перечислить денежные средства.

Визит в банк необходим, чтобы подписать все документы и сделать доступным расходные операции с зарезервированного счета. Для банка важной задачей является не только сокращение скорости прохождения платежей, но и увеличение периода времени, в течение которого клиент может их проводить. На сегодня 99% всех платежей проходит в режиме онлайн, поэтому внутри финансовой организации они могут осуществляться за несколько минут. Значительно увеличивается и операционное время обслуживания. Клиент может проводить платежи, не приходя в офис банка, практически круглосуточно, 20 часов в сутки 7 дней в неделю.

Дистанционные каналы обслуживания позволяют делать это из любой точки мира.

Используя интернет-сервисы, клиенты могут не только проводить платежи, но и обмениваться документами со своими контрагентами, налоговой службой, государственными органами, а также размещать депозиты. Таким образом реально снижаются затраты на бумагу и курьерскую доставку.

— Какие дополнительные возможности появляются на рынке в этом отношении?

— Уже несколько лет мы предлагаем клиентам пакеты услуг РКО. В пакет включаются ведение счета и интернет-банка, определенное количество платежей, внесение наличных денежных средств. Изучив потребности клиентов, банк в июне внедрил новые пакеты услуг «базис+», «оптима+», «актив+». Экономия клиента при приобретении пакета услуг может составлять до 30%. Также, кроме услуг РКО, мы предлагаем пакет услуг «Зарплатный», включающий в себя РКО и обслуживание зарплатного договора. Пакет услуг «Торговый плюс» включает в себя РКО и обслуживание по торговому эквайрингу.

Кроме стандартного набора услуг, банки сегодня предоставляют новые сервисы, призванные облегчить ведение бизнеса клиента. В основном они предназначены для тех, кто хочет сэкономить на оплате персонала, а также для предпринимателей, которые только зарегистрировали компанию и пока не имеют в штате кадровика, бухгалтера, юриста и бизнес-ассистента. В рамках сервиса команда профессионалов проконсультирует, посчитает налоги, подаст налоговую декларацию в ФНС, проведет складской учет, подготовит первичные документы, выставит счета. Стоимость зависит от количества выбранных услуг, но расходы будут ниже, чем если бы клиент содержал специалистов в штате или оплачивал услуги на аутсорсинге. Все это банки осуществляют с помощью своей партнерской сети, в которую входят зарекомендовавшие себя специалисты с большим опытом работы.

Хотелось бы отметить еще одну возможность, которой могут воспользоваться наши клиенты, находящиеся на РКО. Это смарт-кредиты. Банк запустил технологию, которая позволяет анализировать платежи клиента и рассчитывать предодобренное предложение по кредитам. Выдача таких кредитов осуществляется за 1 день.

— Каким вы видите будущее РКО? Согласны ли вы с тем, что речь будет идти об идентификации клиента без визита в банк, квалифицированной электронной подписи?

— На текущий момент клиенту необходимо подписать документы на РКО один раз — при открытии счета. Далее почти все услуги могут предоставляться дистанционно.

Возможно, при изменении законодательства впоследствии и этот визит будет не нужен. Целевая модель обслуживания предприятий — это комплексный сервис, помогающий снизить трудозатраты, расходы клиента. С помощью предоставленных банком инструментов синхронизации и обработки информации клиенту удобнее вести бизнес в рамках одной системы. А некоторые операции фактически будут проводиться без прямого участия предпринимателя, но по его поручению, что сэкономит его время и освободит от избыточной информации.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ:

«Моя бухгалтерия Онлайн» — это сервис для самостоятельного ведения бухгалтерского учета, при этом не требуется специальных бухгалтерских знаний,

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«Сервис гарантированных расчетов» — банк выступает гарантом в расчетах между поставщиком и покупателем

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