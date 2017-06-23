Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, принимающий участие в мероприятиях международного форума «Технопром 2017», посетил с рабочим визитом НПО «ЭЛСИБ». В составе делегации с министром промышленности и торговли Новосибирской области Николаем Симоновым он побывал на производственных площадках, в сборочных цехах и на испытательной станции, после чего принял участие в совещании с руководством предприятия.

Новосибирский завод «ЭЛСИБ» является одной из крупнейших компаний в сфере тяжелого энергомашиностроения России. В последние годы предприятие принимает активное участие в проектах, реализуемых в рамках программы импортозамещения.

Так, был реализован контракт на поставку восьми газовых и трех паровых генераторов для нужд Калининградской генерации, совместно с казанскими партнерами — проект по замене зарубежных поставщиков компрессорного оборудования на Юго-Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга, проект по поставке электродвигателей для комплектации второй очереди трубопровода Восточная Сибирь–Тихий Океан. Все машины были спроектированы инженерами НПО «ЭЛСИБ» и не уступают зарубежным аналогам, а по отдельным параметрам и превосходят их.

Одно из перспективных направлений на ближайшие годы — участие новосибирского завода в развитии производства современного газотурбинного оборудования, в частности, газовой турбины большой мощности, модернизация которой завершается в городе Рыбинске.

«Это аналог зарубежных газовых турбин, на которых основана вся парогазовая генерация, — поясняет генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын. — Она имеет более высокий КПД относительно традиционной угольной энергетики. Наша задача сегодня — войти в этот проект. Тем более что конструкторские работы по этому оборудованию были завершены еще в 2009 году».

В рамках визита Василия Осьмакова состоялось также и обсуждение более глобальных вопросов. В частности, перспективных задач новосибирского предприятия в рамках новой энергетической стратегии. «ЭЛСИБ» — это серьезное предприятия, участник ряда наших субсидиарных программ и программ по импортозамещению, — отметил заместитель министра промышленности торговли России Василий Осьмаков. — Мы обсудили ряд вопросов, связанных с производственной деятельностью предприятия, в том числе и его роль в рамках формируемой стратегии развития «Энергомаша».

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