Оптово-розничный комплекс «Сибирского гиганта» и СХК готов на 85%

Оптово-розничный комплекс «Импульс», который вместе строят «Сибирская хлебная корпорация» и «Сибирский гигант» будет открыт в августе. По информации минэкономразвития Новосибирской области, он готов уже на 85%.



Напомним, что комплекс будет расположен на севере Новосибирска и станет своеобразным аналогом Хилокского рынка. Планируется, что там будет вестись оптовая и розничная торговля фруктами, овощами, мясом и другими продуктами.

На сегодняшний день завершаются работы по внутренней отделке помещений оптово-розничного комплекса, а также благоустройство территории. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, что объем инвестиций в проект — 1 млрд руб. Ранее сообщалось, что центр начнет работу в мае.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter