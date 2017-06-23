Руководитель приемной лидера «Единой России» в Новосибирске, депутат заксобрания Александр Кулинич намерен обращаться в правоохранительные органы для защиты чести и достоинства после заявлений о нем общественника Владимира Кириллова в социальных сетях.

23 июня известный в Новосибирске активист Владимир Кириллов написал в соцсетях, что ему передали письмо, в котором, по словам общественника, «Александр Кулинич настойчиво советует мне заняться здоровьем своей семьи, очевидно, посчитав, что я заказчик антикоррупционного расследования в отношении его центров сертификации всего и вся».

«В воскресенье записывалась программа «Конфликт интересов». В числе прочих был показан фильм о злоупотреблениях в фирмах, подконтрольных нашему самому богатому депутату Заксобрания. По нашей информации, до и после съемок передачи фигурант расследования настойчиво интересовался, кто же «заказчик»», — заявляет Владимир Кириллов.

«Этим постом я официально отвечаю руководителю приёмной лидера партии Единой России, депутату Заксобрания Новосибирской области господину Кулиничу: надо отвечать на факты расследований, а не устраивать режиссерские акции запугивания, передавая подметные письма с советами заняться своим здоровьем. По всем корпупционным фактам , и по вашим ответным действиям, мы обратимся в том числе к руководству Заксобрания, в комиссию по этике и в комиссию по борьбе с коррупцией», — говорится в посте Владимира Кириллова.

Также он прикладывает фото письма, под которым стоит подпись «Александр Кулинич». Содержание послание похоже на так называемые «письма счастья», в которых говорится о необходимости быть внимательными к близким.

Корреспондент «КС» связался с Александром Кулиничем. На вопрос о словах Владимира Кириллова он отреагировал репликой «Ложь и провокация». Также он подчеркнул, что будет обращаться в правоохранительные органы для защиты чести и достоинства. «Я не знаю, о чем речь. Юристы разберутся», — резюмировал Александр Кулинич.

Александр Кулинич — депутат законодательного собрания, председатель правления некоммерческого партнерства «Центр сертификации, испытаний и экспертиз». В декабре 2015 года возглавил возглавил региональную общественную приемную Дмитрия Медведева в Новосибирской области.

Согласно ежегодной декларации, он — второй по уровню доходов среди депутатов заксобрания Новосибирской области после совладельца торгового холдинга «Сибирский гигант» Александра Манцурова.

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