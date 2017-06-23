На прошедшей неделе Кузбасс вновь накрыла волна слухов о тяжелой болезни губернатора Амана Тулеева и его скорой отставке. 22 июня в областной администрации после долгого молчания официально прокомментировали причины отсутствия Тулеева на рабочем месте, признав, что он перенес операцию за границей. По информации источников «КС», операция действительно была плановой, необходимой для поддержания здоровья 73-летнего губернатора, отставки чиновника по политическим причинам не произойдет.

В минувший четверг, 22 июня, заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой сообщил СМИ о том, что Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике с использованием металлоконструкций. Она была проведена в Германии еще в мае, а после у Тулеева было осложнение в виде пневмонии. По словам Цоя, губернатор в настоящее время находится в городской клинической больнице № 3 им. М. А. Подгорбунского в Кемерове, пневмония вылечена. Там он проходит реабилитацию уже 11 дней. Однако администрация главы региона не стала называть дату выхода Тулеева на работу, заметив, что отпуск продлен на неопределенный срок.

Напомним, затянувшиеся каникулы чиновника начались еще 22 мая, а на публике он не появлялся еще дольше. Ранее пресс-служба губернатора опровергала версию о том, что отпуск главы региона связан с состоянием его здоровья. По данным источников «КС», близким к властным структурам региона, операция Тулеева действительно была плановой, необходимой для поддержания его здоровья. В Кемерово губернатор прилетел в конце прошлой недели. Его выхода на работу в обладминистрации ожидали еще в минувший понедельник. Учитывая, что состояние Амана Тулеева все же не является стабильным, ситуация, как признал собеседник «КС», может измениться в любой момент. При этом он заявил, что Тулеев не покинет пост по политическим причинам, поскольку в Кремле заинтересованы в стабильности внутри региона, и другие кандидатуры не рассматриваются. Ранее «КС» уже писал об ударе по имиджу команды действующего губернатора, связанному с деятельностью его заместителей.

По данным собеседника издания, маловероятно и то, что преемником Амана Тулеева может стать федеральный чиновник, в том числе секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. «Возможный преемник Тулеева — в Кемерове и активно участвует в его реабилитации», — сообщил источник «КС», однако фамилию называть отказался.

Вместе с тем кузбасское бизнес-сообщество к теме возможной смены власти в регионе живого интереса не проявляет. «Как-то сейчас это не обсуждается, вообще бизнес стал менее зависеть от региональных властей, — поделился с «КС» представитель угольной компании региона. — Если раньше только при упоминании заместителей губернатора и его самого все напрягались, то сейчас ситуация иная. Складывается ощущение, что все как-то расслаблены», — сказал он. По его мнению, возможная смена главы Кузбасса все же принесет потрясения Кемеровской области. «Сейчас все в регионе выстроено так, как удобно одному человеку, ему самому. Кто бы ни пришел на его место, ему придется очень тяжело», — добавил он.

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