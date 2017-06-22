В Новосибирске завершил работу V Международный форум технологического развития «Технопром-2017», проходивший под девизом «Перспектива лидерства: Делай в России!». По своей географии, уровню зарубежных делегаций, количеству гостей и представленных инновационных проектов нынешний форум подтвердил статус одного из крупнейших научно-технологических конгрессов. В ходе форума был подписан ряд важных соглашений, направленных на консолидацию усилий научно-образовательного и производственного потенциала Сибири для успешной реализации государственной программы реиндустриализации экономики региона. А одним из наиболее заметных событий стал визит министра обороны индийской республики Аруна Джетли, который вместе с зампредcедателя правительства России Дмитрием Рогозиным принял участие в пленарном заседании заключительного дня «Технопрома».

Уже по составу организаторов международного технологического форума «Технопром-2017» — правительство России, коллегия военно-промышленной комиссии, правительство Новосибирской области и Сибирское отделение РАН — становится понятно, что задачи, которые ставятся перед его участниками, — это задачи государственного масштаба.

Всего рабочей группой, которую возглавляет Аркадий Дворкович, было одобрено восемь перспективных проектов

Традиционно на одном из первых мест — оборонно-промышленная тематика. А точнее, задачи по ее конверсии, переход на выпуск высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения. Так уже сложилось, что в авангарде отечественной технологической отрасли всегда находились именно предприятия ВПК. Сейчас благодаря успешной реализации ряда федеральных и региональных программ отечественная «оборонка» вновь в первых рядах.

Для Новосибирска, где сегодня работает порядка 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса, это вопрос насущный. После перевооружения армии прогнозируемо последует определенный спад государственного оборонного заказа, и освобождаемые мощности необходимо будет занимать. Для этой цели и работает «Технопром». Чтобы здесь, на этих дискуссионных площадках, свести воедино научный и промышленный потенциал, реализовав, таким образом, задачи и по конверсии предприятий ОПК, и по развитию научно-внедренческих компаний.

«В основе механизмов реализации роста экономики стоят парковые проекты, кластерные проекты и те фонды, которые мы сами создавали, — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. — Сегодня появилась идея мегакластеров, которые будут интегрировать сразу несколько направлений. Ставится задача создания индустрии, продукция которой была бы конкурентоспособна на мировом уровне. И сегодня нам есть что предложить. Это наноуглеродистые трубки, которые образуют прорыв в материаловедении. Это кластер катализаторов — разработки Института катализа. Через два месяца будет создано уже 40 новых лабораторий мирового уровня».

Немало мероприятий в рамках форума были посвящены развитию цифровых технологий в управлении технологическими процессами и кибербезопасности, которые теснейшим образом связаны с разработками в области оборонно-промышленных технологий. Задача прежняя — объединить усилия инженеров, разработчиков и промышленников. Специально для этого в рамках форума работала венчурная ярмарка. По опыту предыдущих «Технопромов», именно отсюда начинают свой путь к вершине самые интересные и перспективные новосибирские стартапы. Впрочем, это характерно не только для венчурной ярмарки, но и для форума в целом. Здесь за последние годы взял старт уже не один масштабный проект.

«Мы стараемся накануне будущего форума определить основную «забойную» тему, — рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. — Когда-то это был ГЛОНАСС. Именно отсюда, из Новосибирска, начался путь к кооперации между отечественной навигационной системой и навигационной системой Китая. Здесь же было положено начало технологическому сотрудничеству российских регионов по Арктике. Итогом стала прошедшая совсем недавно в Архангельске конференция «Арктика — территория диалога», в работе которой принимали участие президент России и беспрецедентное количество международных гостей. В этом году основной акцент был сделан на двух пунктах, которые тоже будут иметь хороший потенциал. Первое — аддитивные технологии. За ними большое будущее. И второе — то, чему была посвящена наша встреча с министром обороны и финансов Индии Аруном Джетли. Мы с ним надеемся вдвоем организовать большую и плодотворную работу между Россией и Индией».

Стоит отметить, что аддитивные технологии — одно из наиболее бурно развивающихся направлений, которое в перспективе найдет применение практически во всех промышленных отраслях, начиная от строительства и заканчивая ОПК и космическими технологиями. Причем сегодня они становятся все более доступными. Наглядной демонстрацией возможностей аддитивных технологий стал первый чемпионат по 3D-моделированию, проходивший в рамках молодежной программы форума.

«Новосибирск задал новый формат, старт новому движению, когда команда состоит из двух студентов и школьника, — отметил президент межрегиональной ассоциации внедрения инноваций в 3D-образовании Роман Бондаренко. — Это позволит школьнику погрузиться в студенческую среду, а студенту — попробовать себя в роли наставника. Это очень интересный формат, который позволит делать более серьезные проекты, а детям — чувствовать себя более подготовленными».

То, что многие мероприятия в рамках «Технопрома» проходили впервые, стало еще одной яркой особенностью форума. Организаторы продолжают экспериментировать, искать новые оптимальные формы и новые виды коммуникации, прежде всего с молодежью. С другой стороны, масштаб форума и его актуальная тематика привлекают все больше зарубежных участников, среди которых немало компаний и официальных представителей государственных ведомств.

Впервые в рамках форума прошло двустороннее российско-индийское заседание высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения, в котором приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин и министр обороны Индийской республики Арун Джетли. Обсуждение затронуло реализацию совместных проектов в области оборонных исследований и производства ракетного вооружения, авиастроения и космических технологий.

«Более 70 лет существуют дипломатические отношения между нашими странами, — напомнил глава индийской делегации, министр обороны, финансов и корпоративных дел Индии Арун Джетли. — Российская Федерация всегда была первым партнером Индии в области обороны и технологий. Главная задача встречи заключалась в том, чтобы определить новые направления партнерства для совместной работы в области науки и технологий. Мы сегодня определили несколько новых направлений будущего сотрудничества. У вас сегодня есть программа «Делай в России», у нас в Индии тоже есть аналогичная программа — «Делай в Индии», особенно это касается производства военного оборудования. И я думаю, что в этом направлении у нас есть хорошие перспективы для создания и локализации производства на территории Индии».

Еще одна крупная зарубежная делегация представляла Республику Беларусь. У сибирских ученых уже давно налажены прочные профессиональные и дружеские связи с белорусскими коллегами. Они принимают самое активное участие в реализации крупных исследовательских проектов как в области фундаментальной науки, так и в области прикладных технологий.

«Сегодня мы ведем около 40 совместных проектов с различными институтами Сибирского отделения Российской Академии наук, — поделился главный ученый секретарь Национальной академии Республики Беларусь Александр Кичевский. — Это исследования в области генетики растений. Ряд проектов медицинского направления. Есть проекты по линии ОПК. Изучение лазеров и многое другое. У нас есть даже совместный конкурс имени академика Коптюга, сибирского ученого белорусского происхождения, который долгое время возглавлял СО РАН. Буквально вчера я узнал, что очередным победителем этого конкурса объявлен совместный коллектив за разработки в области физики».

За пять лет, прошедших с дебютного «Технопрома», один из главных технологических форумов страны стал по-настоящему эффективной международной площадкой не только для демонстрации возможностей современных высоких технологий, но и для решения актуальных вопросов сотрудничества в самых разных сферах. При этом новосибирский «Технопром» не потерял региональной повестки.

Вопросы развития сибирских территорий в контексте новой промышленной революции по-прежнему во многом определяют программу форума, что говорит о видимых успехах региональных программ импортозамещения и реиндустриализации. Отметим, что программа реиндустриализации Новосибирской области, утвержденная правительством региона в 2016 году, является пилотной в масштабах страны. Опыту первого года ее реализации губернатор Владимир Городецкий посвятил свое выступление на ключевом мероприятии первого дня форума, пленарном заседании: «Делай в России: Региональная повестка».

«План реиндустриализации — это попытка собрать воедино приростной потенциал, который даст новые точки роста экономики, — отметил губернатор. — И это происходит не просто на основании каких-то фантастических расчетов, а на основании той реальности, которая есть у каждого региона. У нас реальность своя — наша мощная сибирская наука с ее новыми технологическими разработками, которые и легли в основу флагманских проектов».

Среди проектов региональной программы реиндустриализации, получивших поддержку федерального правительства, — автоматизация систем управления технологическими процессами, промышленное производство углеродных нанотрубок, развитие кластера высокотехнологичной медицины и другие. Всего рабочей группой, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, было одобрено восемь перспективных проектов.

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков отметил уникальность новосибирского опыта реиндустриализации в хорошо отлаженном сотрудничестве всех уровней управления, от муниципального до федерального. А руководитель ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов оценил инвестиционный климат новосибирской экономики как перспективный.

В целом участники прошедшего форума отмечали отличный уровень организации и актуальность повестки. Следующий, VI международный технологический форум пройдет в Новосибирске начале лета 2018 года. Зампредседателя правительства РФ и бессменный председатель оргкомитета «Технопрома» Дмитрий Рогозин предложил уже сегодня продумать его тематику, с учетом тенденций развития и с ориентиром на перспективу.

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