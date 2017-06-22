Мобильное приложение РОСГОССТРАХа скачали более 100 тысяч раз

В конце мая произошло значимое для РОСГОССТРАХА событие: количество скачиваний мобильного приложения компании пользователями смартфонов и планшетов перешагнуло стотысячный рубеж. Это очень внушительный показатель для страховой сферы и отличный результат, который был достигнут всего за полгода после появления приложения в AppStore и PlayMarket.

Сегодня пользователям мобильного приложения РОСГОССТРАХ доступны самые полезные функции: поиск ближайшего офиса и центра урегулирования убытков компании, все онлайн страховые сервисы и продукты, личный кабинет онлайн клиента и, самое главное, модуль «аварийная кнопка». Этот сервис помогает пользователям приложения после страхового случая вызвать экстренные службы, связаться со страховой компанией и зарегистрировать убыток (по телефону или прямо в приложении), подсказывает пошагово порядок действий и список документов, которые необходимо собрать для урегулирования убытка.

Для пользователей приложения постоянно действуют акции, скидки и специальные предложения от РОСГОССТРАХа. Узнать о них помогут push-уведомления. Cоздатели приложения запланировали еще целый ряд исключительно полезных функций и опций для автомобилистов, путешественников и всех страхователей компании.

«Мы уделяем особое внимание развитию страховых мобильных сервисов, так как развитие мобильных технологий идет стремительными темпами, и мобильный телефон уже является полноценной заменой стационарного компьютера, — отмечает вице-президент — руководитель департамента развития прямых продаж компании РОСГОССТРАХ Ренат Конурбаев. — Благодаря мобильным технологиям мы планируем совершить небольшую страховую революцию и предоставить нашим клиентам, прежде всего автовладельцам, новую возможность удаленного и удобного общения со страховой компанией».

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